Topspiel-Sieg gegen Gimbweiler
Maxi Kuhn ist der X-Faktor des TuS Niederbrombach
Maximilian Kuhn (in blau) stellte seine Sonderklasse im Spitzenspiel unter Beweis. Der Angreifer des TuS Niederbrombach traf bei
Maximilian Kuhn (in blau) stellte seine Sonderklasse im Spitzenspiel unter Beweis. Der Angreifer des TuS Niederbrombach traf beim 5:1-Sieg gegen den SV Gimbweiler dreimal.
Stefan Ding

Perfekt gelaufen ist der Nachholspieltag für den TuS Niederbrombach. Neben dem eigenen Spitzenspielsieg kam dem Düwel-Team auch noch ein Stolperer des TV Hettenrodt zupass. Die SG Berglangenbach lag den „Hexenrockern“ ungünstig im Weg.

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Der TuS Niederbrombach ist der große Gewinner des Nachholspieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel gewann nicht nur das Spitzenspiel gegen den SV Gimbweiler klar mit 5:1, sondern durfte sich auch noch über einen Patzer des TV Hettenrodt freuen, der ziemlich überraschend zu Hause gegen Kellerkind SG Berglangenbach/Ruschberg verlor.

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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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