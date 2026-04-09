Topspiel-Sieg gegen Gimbweiler Maxi Kuhn ist der X-Faktor des TuS Niederbrombach Sascha Nicolay 09.04.2026, 12:23 Uhr

i Maximilian Kuhn (in blau) stellte seine Sonderklasse im Spitzenspiel unter Beweis. Der Angreifer des TuS Niederbrombach traf beim 5:1-Sieg gegen den SV Gimbweiler dreimal. Stefan Ding

Perfekt gelaufen ist der Nachholspieltag für den TuS Niederbrombach. Neben dem eigenen Spitzenspielsieg kam dem Düwel-Team auch noch ein Stolperer des TV Hettenrodt zupass. Die SG Berglangenbach lag den „Hexenrockern“ ungünstig im Weg.

Der TuS Niederbrombach ist der große Gewinner des Nachholspieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel gewann nicht nur das Spitzenspiel gegen den SV Gimbweiler klar mit 5:1, sondern durfte sich auch noch über einen Patzer des TV Hettenrodt freuen, der ziemlich überraschend zu Hause gegen Kellerkind SG Berglangenbach/Ruschberg verlor.







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