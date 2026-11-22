Beim 7:1 beim SV Stipshausen Mathias Währisch trifft für die Spvgg Hochwald fünfmal Sascha Nicolay

Malin Franke 22.11.2026, 20:07 Uhr

i Doppelpacker Marvin-Angus Marx köpft zum 1:0 für die SG Idar-Oberstein gegen den VfL Weierbach ein. Joachim Hähn

Die SG Idar-Oberstein hat das Spitzenspiel der B-Klasse Birkenfeld 1 gegen den VfL Weierbach gewonnen und bleibt Erster. Richtig spannend wird es langsam aber im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt hat ihre Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 durch einen Sieg gegen den VfL Weierbach gefestigt. Allerdings ließ auch Verfolger TuS Kirschweiler nichts anbrennen. Richtig spannend wird es im Rennen um die Plätze fünf und sechs, die sicher zum Aufstieg führen, sowie um Rang sieben, der zu einem Entscheidungsspiel um das A-Klasse-Ticket gegen den Meister der C-Klasse BIR 3 berechtigt.







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