Eng und extrem spannend ist das Rennen um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz in der B-Klasse Birkenfeld 2. Der TuS Niederbrombach und der SV Gimbweiler gehen gut verstärkt an den Neustart.
Ganz vorne scheint in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 alles entschieden zu sein. Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen, der am Sonntag (12.45 Uhr) beim SV Buhlenberg II in die Restrunde startet, hat bisher alle seine Spiele gewonnen und machte dabei nicht den Eindruck, als könnte er bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Schwächephase bekommen.