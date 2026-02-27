Sechs Teams dürfen hoffen Mathias Düwel tippt Hoppstädten II auf Rang zwei Sascha Nicolay 27.02.2026, 14:09 Uhr

i Mathias Düwel glaubt, dass der TuS Hoppstädten II das Rennen um Platz zwei macht. Doch natürlich hat der Coach diesen Rang auch mit seinem TuS Niederbrombach im Blick. Stefan Ding

Eng und extrem spannend ist das Rennen um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz in der B-Klasse Birkenfeld 2. Der TuS Niederbrombach und der SV Gimbweiler gehen gut verstärkt an den Neustart.

Ganz vorne scheint in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 alles entschieden zu sein. Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen, der am Sonntag (12.45 Uhr) beim SV Buhlenberg II in die Restrunde startet, hat bisher alle seine Spiele gewonnen und machte dabei nicht den Eindruck, als könnte er bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Schwächephase bekommen.







