TuS Kirschweiler ist gefordert Marvin Ensch kommt beim TuS Veitsrodt ins Schwärmen Sascha Nicolay 01.10.2026, 14:33 Uhr

i Marvin Ensch freut sich auf das Gastspiel in Veitsrodt, wo er als Trainer schöne Erfolge feierte. Als Coach des TuS Kirschweiler peilt er natürlich einen Dreier an. Stefan Ding

Vier Jahre lang machte Marvin Ensch beim TuS Veitsrodt einen starken Trainerjob. Nun kehrt er mit dem TuS Kirschweiler auf die „rote Erde“ in Veitsrodt zum Duell mit seinem Ex-Klub zurück.

Gleich zweimal müssen die SG Veitsrodt/Tiefenstein und der TuS Kirschweiler am Wochenende ran. Ehe am Sonntag (15 Uhr) die Veitsrodter die Spvgg Hochwald und die Kirschweilerer den SV Göttschied empfangen, stehen sich beide Mannschaften am Freitagabend (19 Uhr) gegenüber – und natürlich ist das eine spezielle Partie.







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