Nicht zuletzt wegen ihres neuen Spielertrainers gilt die SG Niederhambach/Schwollen als großer Favorit auf den Titel in der B-Klasse Birkenfeld 2. Der ehemalige Oberligaspieler erzählt, wie ihm Verein und die B-Klasse gefallen.

Ihre Heimspielpremiere in dieser Saison in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 feiert am Sonntag die SG Niederhambach/Schwollen. Gegner in Niederhambach ist der TuS Oberbrombach. Bisher ist das SG-Team nur in der Fremde angetreten – übrigens auch in der einen Pokalpartie, die es bestritten hat. „Das war gar nicht einfach, alle vier Pflichtspiele auswärts auszutragen, aber wir haben das gut hinbekommen“, findet Marius Botiseriu.

Botiseriu ist die Attraktion der B-Klasse. Wen wundert’s, schließlich war er noch in der vergangenen Saison Stammspieler in der Oberliga beim SC Idar-Oberstein. Jetzt coacht er gemeinsam mit Kai Schmeier die SG Niederhambach/Schwollen – und er hat Spaß dabei. „Die Motivation der Jungs ist super. Wir haben noch keine Einheit absolviert, in der wir weniger als 22 oder 23 Leute im Training hatten“, erzählt er.

Botiseriu sah gleich, wo er ansetzen musste. „Unsere ersten Testspiele waren doch etwas arg durcheinander“, berichtet er lachend, „es hatte den Anschein, als hätten die Jungs noch nie etwas von taktischem Verhalten gehört. Im Grunde hat ein langer Ball gereicht, um uns auszuhebeln.“ Für Botiseriu und Schmeier Grund genug, um an den „Basics“ zu feilen. „Wir haben am Positionsspiel oder dem Verhalten in der Defensive gearbeitet. An solchen Dingen, wie, wer schiebt wann aus der Kette. Es war wichtig, Struktur reinzubekommen“, erklärt Botiseriu und ist zufrieden: „Wir steigern uns“, findet er. In den Ohren der Konkurrenz dürfte sich dieser Satz beinahe wie eine Drohung anhören, denn schon bisher hat die SG Niederhambach/Schwollen jedes ihrer Spiele dominiert. „Hinten stehen wir sehr stabil. Das freut mich“, sagt Botiseriu, ehe er moniert: „Bei unserer Chancenverwertung sind wir noch ein bisschen schludrig.“

Trotzdem stehen schon 16 Treffer in drei Punktpartien zu Buche. Alleine acht schoss die SG Niederhambach/Schwollen gleich am ersten Spieltag bei der SG Idar-Oberstein. Für die Konkurrenz war das schon gleich ein kleiner Schock, denn die SGIO galt als jenes Team, das den Niederhambachern und Schwollenern, die im Übrigen auch abgesehen von ihrem prominenten Coach eine beachtliche Qualitätsspritze erhalten haben, am ehesten Paroli würde bieten können. „Die SG Idar-Oberstein war jedenfalls die einzige Mannschaft bisher, die versucht hat, ihr eigenes Spiel durchzubringen, die mitspielen wollte“, stellt Botiseriu nüchtern fest. Fortan erlebten er und seine Mannschaft, wie die Gegner vor allem darauf bedacht waren, defensiv stabil zu stehen. „Das ist normal. Darauf müssen wir uns einstellen“, sagt der Spielertrainer.

Den TuS Oberbrombach schätzt Botiseriu als robust ein

Übrigens hat Botiseriu gar keinen üblen Eindruck von der B-Klasse. „Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht gewusst habe, wie hier gespielt wird. Ich habe viele Bekannte und Freunde, die in den Vereinen im Kreis spielen und habe auch in der Vergangenheit immer wieder Partien in der A- oder B-Klasse gesehen“, erzählt er. Botiseriu betont, dass die Klasse Mannschaften habe, die „schon deutlich abfallen“, doch er nennt auch andere Beispiele. „Der TV Hettenrodt hat mich überrascht. Gegen solche Mannschaften können auch wir Probleme bekommen“, warnt er.

Zu diesen Teams zählt Botiseriu auch den Gegner am Sonntag, den TuS Oberbrombach. „Das ist immerhin ein Absteiger aus der A-Klasse“, streicht der Coach heraus und verrät, dass er den TuS als „sehr robust“ einschätzt. „Ich gehe auch davon aus, dass die Oberbrombacher fit sein werden“, erklärt er und mahnt an, auf individuellen Stärken des Kontrahenten zu achten: „Ich kann mir vorstellen, dass sie öfter lang auf Marcel Eifler spielen, der versuchen wird, die Bälle festzumachen oder abzulegen. Das ist nicht immer leicht zu verteidigen.“ Zudem sei der TuS nach seinem 5:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TV Hettenrodt im Aufwind.

Das Spiel der Niederhambacher gegen Oberbrombach ist eines der vielen Lokalduelle dieser B-Klasse. Der Zuschnitt der Liga gefällt auch Botiseriu. „Das ist definitiv cool, fast jede Woche ein Derby zu spielen“, bestätigt er und fügt hinzu: „Für mich ist es im Vergleich zu früher auch angenehm, nicht erst ein paar Stunden irgendwohin zu fahren, um zu kicken, sondern dass die Wege zu den Spielen maximal 15 Minuten lang sind.“

In der Oberliga kam Botiseriu meist über die Außenbahn, bei seinem neuen Verein ist das anders. „Ich habe mich jetzt erst einmal im Zentrum eingefügt, um zu helfen, Struktur in unserem Spiel zu halten“, erklärt er. Dass die Gegner auf ihn ein besonderes Augenmerk legen, hat er erwartet und findet es auch normal: „Ich habe schon gemerkt, dass sich die eins, zwei besten Spieler verstärkt um mich kümmern und vielleicht auch mal ein bisschen robuster und aggressiver zu Werke gehen. Damit muss man rechnen, und ich bin der Letzte, der deshalb jammert.“

Natürlich peilen Botiseriu und seine SG Niederhambach/Schwollen in ihrem ersten Heimspiel den vierten Sieg im vierten Spiel an. Gelingt der, dann würde der Top-Favorit der Saison zumindest auf Platz drei springen, weil der Inhaber dieses Ranges, der TV Hettenrodt, spielfrei ist.

Außerdem spielen: SC Birkenfeld II – TuS Leisel (Sonntag, 12.30 Uhr), SG Berglangenbach/Ruschberg – TuS Niederbrombach, SGH Rinzenberg – TuS Hoppstädten II, SV Gimbweiler – TuS Rötsweiler-Nockenthal (alle Sonntag, 15 Uhr).