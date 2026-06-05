SV Göttschied auf Trainersuche Marco Barletta legt sein Amt als Coach nieder Sascha Nicolay 05.06.2026, 13:38 Uhr

i Marco Barletta war drei Jahre lang Trainer des SV Göttschied. Nun hat er überraschend sein Amt niedergelegt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nur wenig Zeit hat der SV Göttschied, um bis zum Saisonstart einen neuen Trainer zu finden, nachdem Marco Barletta seine Zusage zur Winterpause zurückgezogen hat. Verein und Coach trennen sich gleichwohl im Guten.

Fußball-B-Klässler SV Göttschied hat sich überraschend auf Trainersuche begeben müssen, denn der bisherige Coach Marco Barletta hat sein Amt niedergelegt. „Marco hatte uns eigentlich in der Winterpause schon für eine weitere Saison zugesagt, doch nun sind einige Dinge zusammengekommen, die zu einem Umdenken bei ihm geführt haben“, erklärt René Kohlrusch, der Fußball-Abteilungsleiter des SV Göttschied.







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