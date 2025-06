Marc Holzapfel hatte kaum das Feld betreten, da handelte er sich auch schon eine Gelbe Karte ein, weil er sich mit seinem Gegenspieler ein kleines Scharmützel geliefert hatte. Keine zwei Minuten später leistete er sich ein Foul, das durchaus wieder gelbwürdig war. Holzapfel hätte sich wohl beschwert, wenn ihm Schiedsrichte Leo Barth da eine Zeitstrafe aufgebrummt hätte – doch die „Zehn Minuten“ wären locker vertretbar gewesen. Und dann hätte Holzapfel nicht auf dem Platz gestanden, als der Freistoß von Jonas Schmidt in den Strafraum flog.

Dieser Freistoß des Kapitäns des TuS Rötsweiler-Nockenthal segelte kurz nach der Pause vor den Kasten der SG Rhaunen/Bundenbach II und landete genau bei Holzapfel. Der wackelte schnell noch zwei Gegenspieler aus und versenkte die Kugel aus sechs Metern zum 2:0 (47.). Es war der entscheidende Schritt der Rötsweilerer in Richtung B-Klasse. Auf Holzapfel war auch Verlass, als nach dem Rhaunener Anschlusstor (69.) noch einmal ein bisschen Gefahr in Verzug war. Alleine vor dem starken Gästekeeper Oliver Bastian knallte er den Deckel auf den Aufstiegstopf und versenkte zum 3:1-Endstand (77.), der nach dem 2:1-Hinspielsieg die Rötsweilerer Rückkehr in die B-Klasse perfekt machte.

Martin Mayer bringt Rötsweile mit seinem 1:0 in die Spur

Patrick Michel, einer der beiden Rötsweilerer Spielertrainer, lachte aus vollem Hals, als er den „Originalkommentar“ von Linienrichter Ben Zdeyn unmittelbar nach Holzapfels 3:1 preisgab: „Der spielt immer noch?“, habe der Assistent leicht überrascht vor sich hin gegrübelt. Auch der Linienrichter hatte erwartet, dass Holzapfel nach seiner fixen Gelben Karte zwischendurch mal vom Feld gestellt werden müsste. Doch der altgediente Angreifer hatte sich im Griff und konzentrierte sich auf das, was er nach wie vor glänzend kann: Torchancen verwerten.

Holzapfel war übrigens in der 41. Minute für den anderen Rötsweilerer Torschützen eingewechselt worden. Martin Mayer zwickten Rücken und Oberschenkel, aber bevor er vom Feld ging, hatte er den TuS, den er als Spielertrainer einst aus der B-Klasse in die Bezirksliga führte, in die Spur gebracht. Nach Eckballvorlage von Pascal Flechtner nickte der Altmeister die Kugel zum 1:0 ins Netz (24.). Ein zweites Kopfballtor Mayers verhinderte der großartige SG-Torhüter Oliver Bastian mit einer Superparade (34.).

„Alleine, dass wir nicht mehr mit zwei Mannschaften in der C-Klasse ran müssen, sondern jetzt endlich wieder ein Team in der B-Klasse haben, ist unbezahlbar“

TuS-Coach Patrick Michel

Mayers Führungstor sorgte für Erleichterung bei den Rötsweilerer Coaches, denn eigentlich hätte der TuS bis dahin schon mindestens 2:0 führen müssen, aber Unvermögen im Abschluss und der Pfosten standen dem im Weg. Doch spätestens mit Holzapfels 2:0 kurz nach der Pause lief für die Rötsweilerer alles in die richtige Richtung. Wie schon das Hinspiel in Bundenbach war auch diese zweite Begegnung, die 260 Zuschauer erlebten, ansehnlich. Die SG Rhaunen/Bundenbach II ließ sich nie hängen und sorgte durch Mario Doenigs Kopfballtor noch einmal für etwas Spannung (69.). Alleine TuS-Coach Michel empfand die nicht mehr. „Da war ich schon ganz sicher, dass wir gewinnen würden“, meinte er, um dann mit breitem Grinsen festzuhalten: „Ich war ja wieder auf dem Platz.“

Über den Aufstieg freuten sich die Rötsweilerer natürlich sehr. „Das ist einfach zu geil“, jubelte Michel und fügte hinzu: „Alleine, dass wir nicht mehr mit zwei Mannschaften in der C-Klasse ran müssen, sondern jetzt endlich wieder ein Team in der B-Klasse haben, ist unbezahlbar.“ Tobias Schaar, Rötsweilers zweiter Coach, ergänzte: „Auf diesen Aufstieg haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Dass das jetzt geklappt hat, ist einfach mega.“

i Die Aufstiegsspielertrainer des TuS Rötsweiler-Nockenthal: Tobias Schaar (links) und Patrick Michel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein Jahr nach seinem Abstieg ist der TuS Rötsweiler-Nockenthal also wieder zurück in der B-Klasse und der vierte Aufsteiger nach den Meistern TV Hettenrodt, SV Gimbweiler und SV Buhlenberg II. Besonders freuen sich die Trainer übrigens auf jede Menge Lokalduelle. Und es ist gut möglich, dass sie dann wieder auf ihren Torjäger-Oldie setzen. Marc Holzapfel kann sicher auch noch B-Klasse...