Mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TuS Niederbrombach wäre der SV Gimbweiler ziemlich dick zurück im Geschäft um die Aufstiegsrunde zur A-Klasse. Die SG Perlbachtal kann derweil mit einem Sieg gegen den SV Göttschied Meister werden.
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In den beiden Staffeln der Fußball-B-Klasse Birkenfeld könnten am Wochenende am vorletzten Spieltag die letzten Entscheidungen fallen. In Staffel 1 steht die SG Perlbachtal vor dem Titelgewinn, und in Staffel 2 könnte der TuS Niederbrombach die Aufstiegsspiele zur A-Klasse buchen.