TuS Niederbrombach ist zu Gast Macht SV Gimbweiler Rennen um Rang zwei wieder scharf? Sascha Nicolay 15.05.2026, 14:50 Uhr

i Der SV Gimbweiler (rotes Trikot) muss den TuS Niederbrombach am Sonntaag schlagen, um noch Zweiter werden zu können. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TuS Niederbrombach wäre der SV Gimbweiler ziemlich dick zurück im Geschäft um die Aufstiegsrunde zur A-Klasse. Die SG Perlbachtal kann derweil mit einem Sieg gegen den SV Göttschied Meister werden.

In den beiden Staffeln der Fußball-B-Klasse Birkenfeld könnten am Wochenende am vorletzten Spieltag die letzten Entscheidungen fallen. In Staffel 1 steht die SG Perlbachtal vor dem Titelgewinn, und in Staffel 2 könnte der TuS Niederbrombach die Aufstiegsspiele zur A-Klasse buchen.







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