Da ist dem SV Gimbweiler ein echter Coup gelungen bei seinem Gastspiel beim TV Hettenrodt. Derweil zieht die SG Niederhambach/Schwollen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze.
Satte 400 Zuschauer sahen am Freitag das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach. Die Gastgeber gewannen und behielten auch am Sonntag ihre weiße Weste, als sie in Ruschberg bei der SG Berglangenbach/Ruschberg nichts anbrennen ließ.