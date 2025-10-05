400 Zuschauer im Gipfeltreffen Lupenreiner Hattrick von Gimbweilers Marvin Liedke Verena Müller-Baltes 05.10.2025, 20:43 Uhr

i Viele Autos hinter dem Tor deuten an, dass in Niederhambach beim Top-Spiel ordentlich Betrieb herrschte. Der Niederbrombacher Pascal Stauch köpft hier den Ball an den Pfosten. Eine Minute später erzielte die SG Niederhambach/Schwollen das 1:0. Stefan Ding

Da ist dem SV Gimbweiler ein echter Coup gelungen bei seinem Gastspiel beim TV Hettenrodt. Derweil zieht die SG Niederhambach/Schwollen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze.

Satte 400 Zuschauer sahen am Freitag das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach. Die Gastgeber gewannen und behielten auch am Sonntag ihre weiße Weste, als sie in Ruschberg bei der SG Berglangenbach/Ruschberg nichts anbrennen ließ.







