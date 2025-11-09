Kerbesieg in Hergenfeld Lunkenheimer lässt SGS im Verfolgerduell jubeln Florian Unckrich 09.11.2025, 21:44 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die SG Weinsheim II ist zur Saison-Halbzeit das Maß aller Dinge in der B-Klasse Bad Kreuznach 1. Mit 13 Siegen aus 14 Partien ließ sie die Muskeln spielen und strebt Richtung A-Klasse. Spannend bleibt es im Verfolgerfeld.

Ohne Punktgewinn hat Aufsteiger TSV Bockenau II die Hinrunde der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 abgeschlossen. Auch bei Spitzenreiter SG Weinsheim II war das Team chancenlos. Die Verfolger SV Winterbach II und SG Spabrücken bleiben auf Kurs, auch wenn sich die SG im Verfolgerduell mit dem TuS Roxheim zum Hergenfelder Kerbesieg mühte.







