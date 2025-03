Der TuS Leisel ist in dieser Saison ein höchst unangenehmer Gegner für den VfL Weierbach. Es setzte schon die zweite Saisonniederlage. Vorne gaben sich in der B-Klasse Birkenfeld 2 die SG Unnertal und der SV Weiersbach keine Blöße.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 war gegen die SG Unnertal kein Kraut gewachsen. Der TuS Hoppstädten II verlor das Spitzenspiel glatt 0:3. Die Hoppstädtener sind damit auf rang fünf gefallen. Drangeblieben an den Unnertalern ist der SV Weiersbach, der sich in Mittelbollenbach keine Blöße gab und beim Bollenbacher SV II 3:1 siegte.

Weiter mitten im Rennen um den zweiten Platz befinden sich die SGH Rinzenberg, die dem SC Birkenfeld II keine Chance ließ, und der TuS Leisel. Die Leiseler gewannen zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den VfL Weierbach. Die ohnehin nur noch vagen Aufstiegshoffnungen des Vorjahres-Vizemeister aus aus Weierbach sind damit endgültig geplatzt. Auch bei der SG Berglangenbach/Ruschberg gab e lange Gesichter. Beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II setzte es eine 0:1-Niederlage.

TuS Hoppstädten II – SG Unnertal Berschweiler 0:3 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang der SG Unnertal noch ein deutlicher Auswärtssieg in Hoppstädten. Dass der personell stark geschwächte TuS so lange dagegenhielt, lag auch an der starken Torwartleistung von Joris Becker. In der zweiten Halbzeit gelangen dann aber Enrico Willrich (62. Foulelfmeter), Christopher Clever (71.) und Michael Werle (90. +4) die entscheidenden Tore für den Spitzenreiter.

Bollenbacher SV II – SV Weiersbach 1:3 (1:2). Von Personalsorgen gebeutelte „Daaler“ hielten lange dagegen, doch am Ende gewannen die Gäste aus Weiersbach souverän. Max Merker schoss das 1:0 für den SVW (27.). Luca Schindlers Ausgleichstreffer per Foulelfmeter (40.) begegnete Nico Ackermann mit dem erneuten Führungstor noch vor der Pause (45.). „Es war lange ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, sagte BSV-Trainer Carsten Fuchs. Kurz vor Schluss erhöhte Ackermann auf 3:1 (90.).

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – SG Berglangenbach/Ruschberg 1:0 (0:0). Obwohl sowohl der FSV als auch die SG zahlreiche Chancen auf den Führungstreffer hatten, blieb es zur Halbzeit beim 0:0. Das lag laut FSV-Trainer Dominik Grill vor allem an der „glänzenden“ Leistung der beiden Torhüter“. Nachdem in Halbzeit eins Berglangenbach mehr vom Spiel hatte, drehte sich das Bild nach dem Seitenwechsel. In der 69. Minute traf schließlich Kevin Kaufmann per Kopf nach einer Ecke zum entscheidenden 1:0. „Es war eine perfekte Mannschaftsleistung, die zum Sieg geführt hat“, so Grill.

SGH Rinzenberg – SC Birkenfeld II 5:0 (3:0). Von Beginn an war die SGH überlegen. Früh sorgte ein Doppelschlag mit Treffern von Christoph Fuchs (5.) und Marvin Glytas (7.) für die 2:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Fuchs auf 3:0 (35.). Auch in der zweiten Hälfte behielt Rinzenberg die Oberhand. Jan-Hendrik Burkes stellte in der 53. Minute auf 4:0. In der letzten halben Stunde versuchten die Gäste aus Birkenfeld offensiv gefährlicher zu werden und öffneten Räume. So gelang Glytas sein zweiter Treffer (75.).

TuS Leisel – VfL Weierbach 3:2 (3:1). „Den Sieg haben wir unserer starken Chancenverwertung in der ersten Halbzeit und unserem Keeper Alex Kunz zu verdanken“, sagte Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner. Fabian Weigelt (20.), Till Groß (29.) und Fineas Allnoch (34. Foulelfmeter) trafen in der ersten Hälfte für den Aufsteiger zu einer 3:0-Führung. Weierbachs Stefan Schlosser gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (44.). Nach dem 2:3 in der 52. Minute durch Tim Pfuhl drängte Weierbach auf den Ausgleich. Dabei kam es in der 70. Minute zu einer kuriosen Szene: VfL-Akteur Schlosser scheiterte an TuS-Torwart Kunz, nachdem er ihn bereits getunnelt zu haben schien. Kunz parierte den Ball jedoch im Fallen mit seinen Pobacken. Brenner sagte: „Uns war klar, dass mit Weierbach ein starker Gegner kommt. Umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte, die nach unserer Spielabsage bei der SG Unnertal vergangene Woche ein richtiges Zeichen sind.“