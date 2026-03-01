Niederhambach siegt weiter Leisel verspielt in Oberbrombach ein 2:0 und verliert Sascha Nicolay 01.03.2026, 20:18 Uhr

i Der Wucht der SG Idar-Oberstein konnte der TuS Rötsweiler-Nockenthal (in blau) nur im ersten Abscntt standhalten. Am Ende musste Torwart Florian Fischer neunmal hinter sich geifen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das Spektakel des Tages in der B-Klasse Birkenfeld 2 gab es in Oberbrombach. Der TuS Leisel führte dort zur Pause 2:0 und bis drei Minuten vor Schluss 2:1 – nahm dann aber keine Punkte mit.

Die Weste der SG Niederhambach/Schwollen ist weiß geblieben. Der Tabellenführer der B-Klasse Birkenfeld 2 fuhr in Buhlenberg den 14. Sieg im 14. Spiel ein. Im Rennen um den zweiten Platz patzten der TuS Leisel, der in Oberbrombach eine 2:0-Führung verspielte, sowie der TuS Hoppstädten II und der SV Gimbweiler, die zu Hause über Unentschieden nicht hinauskamen.







