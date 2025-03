31 Punkte trennen den FSV Rehborn und die zweite Mannschaft des TuS Waldböckelheim in der Tabelle. Im direkten Duell lag nur ein Tor zwischen beiden, die Rehborner siegten knapp in der B-Klasse Bad Kreuznach 1.

Die SG Nordpfalz lässt in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 nicht locker. Sie rückte dem spielfreien Tabellenführer FC Bavaria Ebernburg wieder bis auf drei Punkte auf die Pelle. Die Partie zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III wurde nach vier Minuten aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung abgebrochen. SGM-Trainer Florian Koch berichtete: „Ein Spieler der SG Hochstetten hat einen Mitspieler unglücklich getroffen. Dieser musste mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch vom Krankenwagen abgeholt werden. Ich habe mich mit dem Trainerkollegen und dem Schiedsrichter auf einen Abbruch verständigt.“

FC Schmittweiler-Callbach II – VfL Simmertal II 2:0 (0:0). „Es war ein relativ schlechtes Spiel von uns“, sagte FC-Trainer Torben Kemmries und fügte an: „Der VfL Simmertal hat es trotz Personalmangels sehr gut gespielt. Wir haben verdient gewonnen, da wir über 90 Minuten fußballerisch besser waren. Wir hatten aber zu wenig Bewegung in der ganzen Mannschaft.“ Das 1:0 fiel durch ein Eigentor, das 2:0 markierte Kevin Maurer nach einem guten Angriff sehr überlegt.

FC Martinstein – SG Disibodenberg 1:5 (0:3). „Es war ein relativ einseitiges Spiel für uns“, sagte SG-Trainer Tim Kreuscher und fügte an: „Auf einem sehr schwer bespielbaren Platz haben wir uns aber schwergetan, unser Spiel aufzuziehen. Im Endeffekt haben wir unsere Pflichtaufgabe erfüllt.“ Die Tore für die Gäste erzielten Maximilian Höhn (7., 44., 55.), Marcel Dreesbach (31.) und Jonas Schumacher (82.). Der Martinsteiner Ehrentreffer gelang Andrei Moza (77.).

FSV Rehborn – TuS Waldböckelheim II 1:0 (0:0). „Wir hatten erneut einen Gegner, der sehr tief gestanden und kompakt gegen den Ball gearbeitet hat“, resümierte FSV-Trainer Manuel Schmidt und ergänzte: „Meine Mannschaft hat es spielerisch sehr gut gemacht. Es ist uns immer wieder gelungen, durch eine gute Breiten- und Tiefenstaffelung gute, teils sogar hochkarätige Torchancen zu erarbeiten. Leider haben uns erneut Glück und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt.“ Den Arbeitssieg stellte Nasrollah Rezai auf Vorlage von Lukas Münz in der 65. Minute sicher.

SG Nordpfalz – FSV Reiffelbach 8:0 (1:0).„In der ersten Hälfte haben die Reiffelbacher sehr diszipliniert verschoben und waren sehr giftig in den Zweikämpfen“, berichtete SG-Trainer Mario Jost. Die Nordpfälzer ließen geduldig den Ball laufen. „Mit der Tendenz, ihn zu lange in den eigenen Reihen zu halten. Chancen hatten wir so fast nur nach Standards und Weitschüssen“, sagte Jost. Nach einem Weitschuss an die Latte erzielte Michael Neumayer im Nachschuss kurz vor der Pause das 1:0 – der Dosenöffner. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber innerhalb von 15 Minuten den Deckel drauf. Julian Aff (3), Neumayer, Elias Barie, Vitalii Filippov und Nils Crusius trafen. „Am Ende ein in der Höhe verdienter Sieg in einem einseitigen Spiel. Der FSV Reiffelbach hatte erst kurz vor Schluss die erste Torchance“, resümierte Jost.