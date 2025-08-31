Nach einem 3:1-Auswärtssieg unzufrieden nach Hause fahren? Julian Reimann ist es so ergangen. Dabei führt er mit dem TuS Roxheim die Tabelle der B-Klasse Bad Kreuznach 1 an.

Im Spitzenspiel der B-Klasse Bad Kreuznach 1 kassierten die Fußballer des SV Winterbach II ihre erste Saisonniederlage. Gewinner SG Weinsheim II setzte sich in der Spitzengruppe fest, in der auch Tabellenführer TuS Roxheim und der VfL Rüdesheim II, das einzige Team ohne Verlustpunkt, den Ton angeben.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg 0:0. Beide taten sich sehr schwer, einen gepflegten Fußball zu spielen. „Es war ein Spiel, das wirklich keinen Sieger verdient hatte“, bemängelte SGM-Vorstandsmitglied Dennis Caesar die Leistungsbereitschaft beider Mannschaften und fügte an: „Die etlichen langen Bälle, die von beiden Seiten geschlagen wurden, waren für die Abwehrreihen leicht zu verteidigen.“

TuS Waldböckelheim II – VfL Simmertal II 3:0 (2:0). „Die frühen Tore haben uns in die Karten gespielt“, erklärte TuS-Abteilungsleiter Michael Klein. Mit einem Doppelpack brachte Noah Rheinländer (2., 12.) die Gastgeber in Führung. „Wir hatten das Spiel gut im Griff, bis die Wechselphase angefangen hat. Dann haben wir zum Glück zum richtigen Zeitpunkt das entscheidende dritte Tor gemacht“, berichtete Klein. Thorsten Mikolajewski (66.) jubelte. „Wir können von einem verdienten Heimsieg zur Kerb sprechen“, bilanzierte Klein.

SG Guldenbachtal II – TSG Planig II 0:3 (0:1). „Ohne sieben Stammspieler haben wir eine klasse läuferische und kämpferische Leistung gezeigt“, lobte TSG-Trainer Jonas Schenk seine Schützlinge, die mit einem Fallrückzieher von Lars Horn in Führung gingen. „Das Halbzeitergebnis war für uns durchaus glücklich“, sagte Schenk. Nach ordentlichen ersten 45 Minuten bauten die Gastgeber im zweiten Durchgang ab. Agit Erseven erhöhte, ehe Leon Barath den Deckel draufsetzte. „Am Ende war es ein verdienter Sieg“, befand der Planiger Trainer.

SV Winterbach II – SG Weinsheim II 1:3 (1:2). „Das Spiel hat nicht gut für uns angefangen. Gerade in der Anfangsphase sind wir sehr oft hinterhergelaufen“, berichtete Marius Hirsch, der Spielertrainer des SVW. Robin Steeg (6.) und Joel Knaus (25.) legten für die Gäste vor. Johannes Lenhart (29.) markierte den Anschlusstreffer. „Wir hatten unsere beste Phase zwischen der 30. und 60. Minute. Da hätten wir den Ausgleich erzielen können. Später hat man dann gemerkt, dass uns die Kraft ausgegangen ist“, erklärte Hirsch und ergänzte: „Für ein Topspiel war die Begegnung geprägt von sehr viele Fehlpässen. Die SG Weinsheim war aber der verdiente Sieger.“ Ben Habel (79.) gelang die Entscheidung.

SV Oberhausen II – TuS Roxheim 1:3 (0:1). „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, mehr aber auch nicht“, war TuS-Spielertrainer Julian Reimann nur mit dem Ergebnis zufrieden. Florian Rust (32., 49.) ebnete den Weg für den vierten Saisonsieg. Tim Baumgärtner (51.) sorgte für die Vorentscheidung. „Die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff waren unsere besten. Da haben wir ganz einfach Fußball gespielt und unsere Tore gemacht“, teilte der Gästetrainer mit. Mit einem Foulelfmeter gelang Luca Schallmo (59.) Ergebniskosmetik. „Wir haben wieder einmal zu viele Chancen liegen lassen“, haderte Reimann trotz des Auswärtsdreiers.

VfL Rüdesheim II – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 5:1 (1:0). „Das war kein einfaches Spiel, die SG Kirn hat richtig gut mitgespielt“, teilte VfL-Trainer Leandro Gulipa mit. Die Rosengarten-Elf ging durch Enrico Piccoli (18.) in Führung. „Wir haben ordentlich den Ball laufen lassen“, war Gulipa von der Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten war, angetan. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlich. Rodrigo Cardoso (46.), Piccoli (57.) und Silas Glockner (54., 90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für das 1:4 sorgte Jovany Waffo (68.). „Fünf Tore muss man erst einmal schießen. Nichtsdestotrotz hätten es auch ein paar mehr sein können“, sagte der Trainer des VfL, dessen Team auch nach vier Spielen noch eine blütenreine Weste aufweist.