SV Mittelreidenbach gastiert Lang-Lajendäcker hat in Bergen neues System eingeführt Sascha Nicolay 18.09.2026, 11:53 Uhr

i Keven Lang-Lajendäcker (links) ist mit der Entwicklung seiner SG Bergen/Berschweiler einverstanden. Der Spielertrainer hat beim B-Klasse-1-Fünften eein neues System eingeführt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit veränderter Mannschaft und anderem System möchte der neue Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker mit der SG Bergen unter die besten fünf der B-Klasse BIR 1 kommen. In Staffel 2 könnte es einen neuen Spitzenreiter geben.

Sein achtes Punktspiel als Spielertrainer der SG Bergen/Berschweiler wird am Sonntag (15 Uhr) Keven Lang-Lajendäcker gegen den SV Mittelreidenbach bestreiten. Mit Beginn dieser Saison übernahm der langjährige Coach und Spieler des FC Merxheim die SG Bergen in der B-Klasse Birkenfeld 1 und rangiert nach sieben Spieltagen mit ausgeglichener Bilanz (drei Siege, drei Niederlagen und ein Remis) auf Platz fünf der ziemlich verzerrten Tabelle.







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