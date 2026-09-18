Mit veränderter Mannschaft und anderem System möchte der neue Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker mit der SG Bergen unter die besten fünf der B-Klasse BIR 1 kommen. In Staffel 2 könnte es einen neuen Spitzenreiter geben.
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Sein achtes Punktspiel als Spielertrainer der SG Bergen/Berschweiler wird am Sonntag (15 Uhr) Keven Lang-Lajendäcker gegen den SV Mittelreidenbach bestreiten. Mit Beginn dieser Saison übernahm der langjährige Coach und Spieler des FC Merxheim die SG Bergen in der B-Klasse Birkenfeld 1 und rangiert nach sieben Spieltagen mit ausgeglichener Bilanz (drei Siege, drei Niederlagen und ein Remis) auf Platz fünf der ziemlich verzerrten Tabelle.