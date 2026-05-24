Weinsheimer Zweite triumphiert Kurz lobt den großen Zusammenhalt des Meistervereins Florian Unckrich 24.05.2026, 22:15 Uhr

i Triple: Die zweite Mannschaft macht den Meisterschafts-Hattrick der SG Weinsheim perfekt. Am Erfolg waren beteiligt: Nick Kilian, Justin Jökel, Kapitän Jonas Stellwagen, Jannis Spachtholz, Daniel Schnell, Joel Knaus, Ben Habel, Robin Steeg, Bastian Schmalz, Marcus Scharnow, Niklas Daugherty, Justus Klöckner, Adam Uciechowski, Christopher Kienle, Timon Rheinländer, Luca Schmitt, Maximilian Walg, Jonte Just, Oliver Scheib, Jens Gräff und Trainer Oliver Kurz. Klaus Castor

Die B-Klasse Bad Kreuznach 1 war die einzige Kreisklasse, in der es noch um die Meisterschaft ging. Die SG Weinsheim II ließ sich dabei nicht lumpen und machte alles klar.

Die SG Weinsheim II ist am Ziel ihrer Träume und hat ihre starke Saison mit der Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gekrönt. Damit machten die Weinsheimer den Vereins-Dreifachtriumph perfekt: Alle drei Männerteams der SGW holten in ihren Klassen den Titel – eine absolute Rarität im Vereinssport.







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