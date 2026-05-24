Die B-Klasse Bad Kreuznach 1 war die einzige Kreisklasse, in der es noch um die Meisterschaft ging. Die SG Weinsheim II ließ sich dabei nicht lumpen und machte alles klar.
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Die SG Weinsheim II ist am Ziel ihrer Träume und hat ihre starke Saison mit der Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gekrönt. Damit machten die Weinsheimer den Vereins-Dreifachtriumph perfekt: Alle drei Männerteams der SGW holten in ihren Klassen den Titel – eine absolute Rarität im Vereinssport.