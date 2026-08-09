Nick Grimm, ehemaliger Fußballer des VfB Stuttgart, lief im Trikot der SG Hochstetten/Nußbaum mal wieder zur Hochform auf und steuerte beim 8:0 in Sponheim vier Treffer bei.
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Zwei Spiele, zwei Niederlagen – den Saisonstart in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 hatten sich die Fußballer des TSV Langenlonsheim/Laubenheim anders vorgestellt. Gast und Sieger SG Soonwald II gehört zu den vier Teams mit sechs Zählern. Auch die SG Hochstetten/Nußbaum, der VfL Rüdesheim II und der TSV Hargesheim II holten zwei Dreier.