Später Elfmeter Kural behält in der Schlussminute vom Punkt die Nerven Florian Unckrich 09.08.2026, 22:09 Uhr

i Zur Seite: Die SG Hochstetten/Nußbaum (weiße Trikots) setzte sich vehement und deutlich in Sponheim durch. Edgar Daudistel

Nick Grimm, ehemaliger Fußballer des VfB Stuttgart, lief im Trikot der SG Hochstetten/Nußbaum mal wieder zur Hochform auf und steuerte beim 8:0 in Sponheim vier Treffer bei.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – den Saisonstart in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 hatten sich die Fußballer des TSV Langenlonsheim/Laubenheim anders vorgestellt. Gast und Sieger SG Soonwald II gehört zu den vier Teams mit sechs Zählern. Auch die SG Hochstetten/Nußbaum, der VfL Rüdesheim II und der TSV Hargesheim II holten zwei Dreier.







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