Der Tag des Titelgewinns und des Aufstiegs in die A-Klasse rücken für die SG Unnertal und die SG Rhaunen immer näher. Doch noch müssen beide Spielgemeinschaften weiter ihre Hausaufgaben erledigen. Im Keller stehen ebenfalls Entscheidungen bevor.

Die Meister werden am Sonntag in den beiden B-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld noch nicht gekürt, aber die Entscheidungen im Titelrennen könnten trotzdem fallen. Sowohl der SG Unnertal in Staffel 2 als auch der SG Rhaunen/Bundenbach winken im Falle des Sieges neun Punkte Vorsprung. Doch während die Unnertaler das im Gipfeltrefn beim SV Weiersbach selbst regeln können, brauchen die Rhaunener die Schützenhilfe der Spvgg Hochwald.

Auch im Keller beider Staffeln ist es spannend. In Staffel 2 geht es zwischen dem SC Birkenfeld II und dem Bollenbacher SV II darum, wer am Ende des viertletzten Spieltags über dem Strich steht. Und in Staffel 1 entscheidet sich im direkten Duell zwischen dem SV Göttschied und dem SV Stipshausen, wen von beiden das Abstiegsgespenst vom Haken lässt.

Stafel 1: Göttschied und Stipshausen drücken dem Spitzenreiter die Daumen

Am Sonntag, ab 15 Uhr, sollte sich entscheiden, ob die SG Rhaunen/Bundenbach schon den Sekt für das dann folgende Wochenende kaltstellen kann. Selbst sollte der Tabellenführer beim TuS Tiefenstein, dem Vorletzten, gewinnen. Verfolger SG Perlbachtal hat es schwerer. Der Tabellenzweite muss in Allenbach bei der Spvgg Hochwald, dem Vierten des Klassements, ran. Die Punkte kann die SG sicher nicht ohne Weiteres einplanen. Sollten die Perlbachtaler nicht gewinnen, dann ist es wahrscheinlich, dass die Rhaunener in gut einer Woche feiern – freilich nur, wenn sie ihre Hausaufgaben am Sonntag im Staden tatsächlich erledigen.

Ein Sieg des Spitzenreiters beim TuS Tiefenstein käme auch dem SV Göttschied und dem SV Stipshausen gelegen. Beide sind aktuell nämlich noch in Reichweite des Tabellen-Vorletzten. Dem Sieger des Duells in Göttschied kann es freilich „piepe“ sein, was im Staden passiert. Er darf praktisch den Nichtabstieg feiern.

Außerdem spielen: Spvgg Teufelsfels – SG Bergen/Berschweiler, TV Grumbach – TuS Breitenthal/Oberhosenbach.

Staffel 2: SG Unnertal brennt

Im Mittelpunkt des Spieltags steht das Gipfeltreffen zwischen dem SV Weiersbach und der SG Unnertal (Sonntag, 15 Uhr). Und obwohl die Weiersbacher ihren Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte verkürzen könnten, glaubt SVW-Trainer Timo Blinn nicht daran, dass die Unnertaler die Meisterschaft noch hergeben werden. „Die SG Unnertal ist schon sehr stark. Wir freuen uns einfach auf das Spitzenspiel, wollen uns so gut wie möglich präsentieren und hoffen auf viele Zuschauer“, sagt er.

Die SG Unnertal kann mit einem Sieg im Prinzip den Sack zubinden. Neun Punkte Vorsprung bei noch drei Spielen würden sie wohl nicht verspielen. Es würde in einer Woche nur noch das Schleifchen fehlen, das den Titel perfekt macht. „Alle Mann brennen. Die Jungs sind richtig heiß“, verrät SGU-Spielertrainer Enrico Willrich, der gleichwohl die Arbeit beim SVW anerkennt: „Timo Blinn hat einen tollen Job gemacht. Die Weiersbacher spielen eine überragende Rückrunde.“

„Alle Mann brennen. Die Jungs sind richtig heiß“

SGU-Trainer Enrico Willrich

Zweieinhalb Stunden vorher, um 12.30 Uhr, steht ein paar Kilometer vom Weiersbacher Langenfeld entfernt ein Keller-Gipfel auf dem Programm. Auf dem Kunstrasen am Umweltcampus empfängt der SC Birkenfeld II den Bollenbacher SV II zum Duell Drittletzter gegen Vorletzter. Der Vorletzte kann bekanntlich absteigen, und weil beide Parteien gerade ein Punkt trennt, ist Druck auf dem Kessel. Sollte das Spiel unentschieden enden, dann könnte Schlusslicht FC Brücken II profitieren, das dann mit einem Sieg gegen den TuS Hoppstädten II (Anpfiff 15 Uhr) den BSV II überflügeln und mit dem SC Birkenfeld II Punktgleichstand herstellen könnte.

In allen anderen Spielen am Sonntag (15 Uhr) geht es „nur“ noch um Ehre und Prestige. Es spielen: SG Berglangenbach/Ruschberg – SG Niederhambach/Schwollen (in Berglangenbach), SV Nohen – VfL Weierbach, TuS niederbrombach – SGH Rinzenberg.