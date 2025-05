Die Partie des TuS Hoppstädten II gegen den SC Birkenfeld II entscheidet darüber, ob am Sonntag der FC Brücken II oder der Bollenbacher SV II ganz entspannt zum Anstoßpunkt schreiten kann. Sonst geht es in den BIR-B-Klassen um nichts mehr

Nur noch eine Entscheidung ist in der B-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld offen. Ungeklärt ist allein die Frage, wer auf dem letzten beziehungsweise vorletzten Platz in Staffel 2 landet. Drei Mannschaften zittern deshalb am Beginn des Wochenendes noch.

Der vorletzte Platz in beiden B-Klasse-Staffeln ist ein Zitterrang. Er kann im Idealfall zum Klassenverbleib reichen, er kann aber auch, wenn es ganz schlecht läuft, den direkten Abstieg bedeuten. In Staffel 1 ist geklärt, wer Letzter und Vorletzter ist. Schlusslicht TV Grumbach und der TuS Tiefenstein haben keine Chance mehr, ihre Plätze zu verlassen.

Brückener Karten sind schlecht

In Staffel 2 sieht das anders aus. Dort kämpfen der FC Brücken II, der SC Birkenfeld II und der Bollenbacher SV II noch um die Verteilung der Ränge. Die schlechtesten Karten hat das Schlusslicht aus Brücken. Fünf Punkte groß ist der Rückstand auf den Bollenbacher SV II, der aktuell Drittletzter ist. Daraus folgt, dass die Brückener keine Chance mehr hätten, Drittletzter zu werden, wenn der Bollenbacher SV II am Sonntag, ab 13 Uhr, punktet und sie selbst nicht ab 15 Uhr in Leisel einen Sieg einfahren.

Der BSV II hat die besten Karten im Dreikampf. Zwei Punkte Vorsprung auf den SC Birkenfeld II versetzen das Team von Trainer Lars Mildenberger in die Lage, womöglich schon am Sonntag in Mittelbollenbach den Klassenverbleib fix zu machen. Ob die Möglichkeit besteht, wissen die „Daaler“ schon beim Anpfiff, denn der SC Birkenfeld II kickt bereits am Samstag (17.30 Uhr) beim TuS Hoppstädten II. Im Falle einer Niederlage des SCB kann der BSV II mit einem Heimdreier gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II die Klassenerhalt-Korken knallen lassen. Gewinnt der SCB II allerdings am Samstag, dann hat der BSV II am Sonntag Druck.

Meister und Vizemeister spielen auswärts

Ansonsten sind alle Entscheidungen gefallen. Die Meister sowie die Teilnehmer der Aufstiegsspiele stehen fest und spielen am Sonntag auswärts. Staffel-1-Meister SG Rhaunen/Bundenbach gastiert um 13 Uhr in Kirn-Sulzbach, Staffel-2-Meister SG Unnertal gibt seine Visitenkarte um 15 Uhr beim SV Nohen ab. Staffel-1-Vizemeister SG Perlbachtal bereitet sich beim TuS Breitenthal auf die Aufstiegsspiele gegen den SV Weiersbach vor, der in Schwollen auf die SG Niederhambach/Schwollen trifft. Beide Partien beginnen um 15 Uhr.

Außerdem spielen in Staffel 1: FC Hennweiler - Spvgg Hochwald, Spvgg Teufelsfels - TuS Tiefenstein und TV Grumbach - SV Oberhausen II. Anpfiff ist jewils am Sonntag, um 15 Uhr.

In Staffel 2 empfängt am Sonntag (15 Uhr) noch der TuS Niederbrombach die SG Berglangenbach/Ruschberg.

Alles entschieden in der C-Klasse

Nur noch um die Ehre geht es in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. Der TV Hettenrodt, der SV Gimbweiler und der SV Buhlenberg II stehen als Meister fest. In der Aufstiegsrunde ermitteln die SG Rhasunen/Bundenbach II, der TuS Rötsweiler-Nockenthal und der TuS Veitsrodt II einen vierten Aufsteiger.