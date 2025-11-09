TV Hettenrodt ist Zweiter
„Kiki“ Conradt schockt Leisel in der Nachspielzeit
Die SG Niederhambach/Schwollen (weißes Trikot) bezwang auch den TuS Hoppstädten II und bleibt auch nach zwölf Spielen verlustpunktfrei.
Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt bleibt weiter dick drin Kampf um den zweiten Platz, den vorerst aber der TV Hettebrodt übernommen hat. Im Abstiegskampf ist derTuS Rötsweiler auch im Kellerduell mit der SGH Rinzenberg sieglos geblieben.

Während Herbstmeister SG Niederhambach/Schwollen in der B-Klasse Birkenfeld 2 seinen zwölften Sieg im zwölften Spiel einfuhr, hat sich der TV Hettenrodt auf den zweiten Platz geschoben.Mit einem Spiel Rückstand „gefühlter Zweiter“ ist aber ein anderer Austeiger.

