Das traditionsreiche Glan-Derby geht an die SG Disibodenberg. Sie macht in Rehborn erst spät den Deckel drauf, siegt aber in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 mit 3:0.

Einen enttäuschenden und lustlosen Auftritt legte der FC Bavaria Ebernburg, verlustpunktfreier Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, hin, doch bestraft wurde das Team nicht. Es gewann mit 2:0 gegen den FC Martinstein und hält Verfolger SG Nordpfalz auf Distanz.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III - SG Nordpfalz 0:7 (0:5). „Es war ein ungefährdeter Sieg bei strahlendem Sonnenschein“, betonte SGN-Trainer Mario Jost. In den ersten fünf Minuten hatte sein Team schon zwei dicke Chancen, die es aber liegen ließ. Es folgten die fünf besten Minuten der Meisenheimer – inklusive einer großen Chance, in Führung zu gehen. Danach nahm das Spiel den erwarteten Lauf, die SGM konzentrierte sich auf die Defensive. „Wir haben relativ uninspiriert, aber mit viel Ballbesitz gespielt und dann nach und nach unsere Tore erzielt. Ein Lob an die Meisenheimer, die mit einer Rumpftruppe über 90 Minuten gekämpft und das Ergebnis in Grenzen gehalten haben“, sagte Jost. In die Torjägerliste trugen sich ein: Julian Aff (32., 35., 44., 72.), Philipp Seiss (16.), Kevin Braden (19.) und Levi Luy (70.).

FC Schmittweiler-Callbach II - SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 6:1 (3:0). „Wir waren von Anfang an dominant und haben unsere Chancen auch konsequent genutzt. Es war ein sehr gutes Spiel von uns“, bilanzierte FCS-Trainer Torben Kemmries. Die Tore für den FC schossen Kevin Maurer (5.), Dominik Fonteyn (6., 65.), Robert Stauber (33.), Albert Eichholz (73.) und Fabian Boppel (77.). Für die Gäste traf Claudio Glaser (69.).

TuS Gangloff - TuS Waldböckelheim II 1:1 (0:0). „Durch viele Verletzte sind wir mit nur elf Leuten angereist“, sagte Gästetrainer Lars Webler und fügte an: „Mit diesen elf Mann haben wir ein aufopferungsvolles Spiel gemacht. Unser Torwart, der eigentlich auch Feldspieler ist, hat einige große Chancen vereitelt, dann fangen wir unglücklich ein Gegentor. Aber alle haben weiter gekämpft.“ Sebastian Belter (78.) gelang das umjubelte 1:1. Für den TuS Gangloff war Philipp Rahn (72.) erfolgreich.

FC Bavaria Ebernburg - FC Martinstein 2:0 (0:0). „Von unserer Seite kann ich nichts Positives zu dem Spiel sagen“, erklärte FCB-Trainer Bastian Kessel und ergänzte: „Es war ein total schwacher und lustloser Auftritt. Der FC Martinstein hingegen hat sehr leidenschaftlich verteidigt, war sehr präsent in den Zweikämpfen und hatte durchaus auch die ein oder andere gefährliche Torchance. Sie hätten auf jeden Fall mehr verdient gehabt.“ Die Tore für die Ebernburger schossen Mehmet Karaer (65.) und Samim Sidiqi (89.).

FSV Rehborn - SG Disibodenberg 0:3 (0:1). „In der ersten Hälfte ist uns nicht ganz so viel gelungen“, berichtete SG-Trainer Tim Kreuscher. Trotzdem führte der Gast durch Moritz Lahm (23.). „Die zweite Hälfte war besser, wir haben unser Spiel durchgedrückt. Alles in allem ein verdienter Sieg“, sagte Kreuscher. Chris Lips (89.) und Moses Dongus (90.) erhöhten.