Viele Spiele steigen in den Bad Kreuznacher B-Klassen schon am Donnerstag und Freitag. Die Teams wollen schließlich nach ihren Auftritten gemeinsam auf dem Jahrmarkt feiern.
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Während in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese der Jahrmarkt gefeiert wird, geht es auf den Fußballplätzen der Region wieder um Punkte. In den Bad Kreuznacher B-Klassen steht bereits der vierte Spieltag an.
Im Derby zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach II und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 steckt einiges an Brisanz.