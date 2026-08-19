Heißes Duell in Schmittweiler Kemmries will Derby-Kampf und gepflegten Fußball sehen Florian Unckrich 19.08.2026, 11:25 Uhr

i Von einem Top-Spiel ins nächste: Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (gelbe Trikots) ist derzeit extrem gefordert. Nach der Niederlage in Gutenberg erwartet die SGS nun Tabellenführer TSG Planig. Edgar Daudistel

Viele Spiele steigen in den Bad Kreuznacher B-Klassen schon am Donnerstag und Freitag. Die Teams wollen schließlich nach ihren Auftritten gemeinsam auf dem Jahrmarkt feiern.

Während in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese der Jahrmarkt gefeiert wird, geht es auf den Fußballplätzen der Region wieder um Punkte. In den Bad Kreuznacher B-Klassen steht bereits der vierte Spieltag an. Im Derby zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach II und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 steckt einiges an Brisanz.







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