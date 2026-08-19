Heißes Duell in Schmittweiler
Kemmries will Derby-Kampf und gepflegten Fußball sehen
Von einem Top-Spiel ins nächste: Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (gelbe Trikots) ist derzeit extrem gefordert. Nach der
Von einem Top-Spiel ins nächste: Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (gelbe Trikots) ist derzeit extrem gefordert. Nach der Niederlage in Gutenberg erwartet die SGS nun Tabellenführer TSG Planig.
Edgar Daudistel

Viele Spiele steigen in den Bad Kreuznacher B-Klassen schon am Donnerstag und Freitag. Die Teams wollen schließlich nach ihren Auftritten gemeinsam auf dem Jahrmarkt feiern.

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Während in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese der Jahrmarkt gefeiert wird, geht es auf den Fußballplätzen der Region wieder um Punkte. In den Bad Kreuznacher B-Klassen steht bereits der vierte Spieltag an.  Im Derby zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach II und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 steckt einiges an Brisanz.
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B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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