Bilanz des FC Schmittweiler II Kemmries möchte auch den FSV Bretzenheim überraschen Florian Unckrich 14.11.2025, 14:26 Uhr

i Bei der SG Disibodenberg unterlagen die Kreuznacher Kickers. In Sprendlingen bei der SG Rheinhessen wollen sie wieder in die Erfolgsspur finden. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

In die Rückrunde mit einer Ansage: Der FC Schmittweiler II möchte nach der SG Disibodenberg auch den FSV Bretzenheim bezwingen. Für andere Teams der B-Klassen geht es um den Klassenverbleib. Wer setzt sich durch?

In der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 steht der Rückrundenauftakt an. Besonders im oberen Tabellendrittel geht es eng zu. Im Blickpunkt steht die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die sich nach dem Abstieg aus der A-Klasse stabil präsentiert und derzeit Rang fünf belegt.







