Kemmries möchte auch den FSV Bretzenheim überraschen
Bei der SG Disibodenberg unterlagen die Kreuznacher Kickers. In Sprendlingen bei der SG Rheinhessen wollen sie wieder in die Erfolgsspur finden.
In die Rückrunde mit einer Ansage: Der FC Schmittweiler II möchte nach der SG Disibodenberg auch den FSV Bretzenheim bezwingen. Für andere Teams der B-Klassen geht es um den Klassenverbleib. Wer setzt sich durch?

In der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 steht der Rückrundenauftakt an. Besonders im oberen Tabellendrittel geht es eng zu. Im Blickpunkt steht die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die sich nach dem Abstieg aus der A-Klasse stabil präsentiert und derzeit Rang fünf belegt.

