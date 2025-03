In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der SV Weiersbach das Derby gegen den TuS Hoppstädten II gewonnen und bleibt Spitzenreiter SG Unnertal auf den Fersen. Im Tabellenkeller probten die beiden Mannschaften auf den Abstiegsplätzen den Aufstand. Der FC Brücken II gewann beim SV Nohen und drückte damit dem Bollenbacher SV II die Rote Laterne in die Hand, obwohl die „Daaler“ mit einem 2:2 in Niederhambach überraschten.

SV Weiersbach – TuS Hoppstädten II 1:0 (1:0). Aus dem freien Spiel traf trotz einiger Chancen keine der beiden Mannschaften. Das einzige und entscheidende Tor im Derby gelang Weiersbachs Nico Ackermann per Foulelfmeter in der 45. Minute.

SG Niederhambach/Schwollen – Bollenbacher SV II 2:2 (1:2). „Wir waren leicht feldüberlegen, haben es aber nicht geschafft, daraus drei Punkte zu ziehen“, sagte Jörg Jäckel, der Niederhambacher Abteilungsleiter. Die Gäste gingen durch Marlik Demirci in Führung (24.). Kurze Zeit später glich Niederhambachs Karl Mattes aus (27.). Sein Mitspieler Christian Ruppenthal traf in das eigene Tor (42.), sodass die Gäste mit einer Führung in die Pause gingen. Durch Linus Hahnefelds sehenswerten Ausgleichstreffer reichte es für die SG immerhin noch zu einem Punkt (62.).

SV Nohen – FC Brücken II 2:3 (2:2). In einem ausgeglichenen Spiel nutzte der SV Nohen seine vielen Chancen nicht ausreichend. Jannis Johann (30.) und Nathan Smock (45. +3 Foulelfmeter) trafen für den FCB in der ersten Hälfte. Auf Seiten des SV schossen Matthias Neutzler (30.) und Patrick Kowalczyk (39.) die Tore. „Zum Schluss war das Glück auf unserer Seite“, sagte FC-Trainer Smock. Bereti Alpha schoss in der 82. Minute das entscheidende Tor.

SGH Rinzenberg – VfL Weierbach 2:2 (2:2). In der Anfangsphase ging es in Rinzenberg hoch her. Die Gäste aus Weierbach starteten stark. Alexander Lamberti traf per Foulelfmeter bereits in der 5. Minute. Nur drei Minuten später gelang Rinzenbergs Rico Heger der Ausgleich mit einem direkten Freistoßtor. In der 14. Minute netzte Philip Schüler zur erneuten VfL-Führung. Auch das nächste Tor fiel nach einem Standard: VfL-Akteur Marvin Glytas köpfte nach einem Eckball zum erneuten Ausgleich ein (29.). Somit waren nach knapp 30 Minuten bereits alle Tore der Partie gefallen. „Nach dem Seitenwechsel war das Spiel geprägt von vielen Zweikämpfen, es wurde aber in den beiden Sechszehnern nicht mehr gefährlich“, sagte Marvin Glytas, Abteilungsleiter Fußball in Rinzenberg.

SG Berglangenbach/Ruschberg – TuS Leisel 3:1 (1:0). Die SG dominierte in einem ereignisreichen Spiel. Nach seinem Führungstreffer in der 18. Minute verschoss Berglangenbachs Oliver Kunz in der 38. Minute einen Foulelfmeter. Das 2:0 fiel erst in der 65. Minute durch Jonas Schappert. „Wir waren spielbestimmend und haben hoch verdient gewonnen“, sagte SG-Trainer Michael Brandstetter. In der 75. Minute sah Leisels Nico Baron die Rote Karte wegen groben Foulspiels an Niklas Donner im Strafraum. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Niclas Bier. Leisels Fineas Allnoch gelang noch der einzige Treffer der Gäste (85.).

SG Unnertal – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 9:1 (3:1). Die Gäste aus Idar-Oberstein drückten am Anfang, doch nach kurzer Zeit fing sich die SGU und dominierte. Princewill Amaechi (12.), Danial Noori (32.) und Aaron Petry (37.) trafen in der ersten Hälfte für dieGastgeber. Kevin Kaufmann gelang das einzige Tor der Gäste im Spiel (45.). „Spätestens nach den ersten beiden Treffern in der zweiten Hälfte war jedem klar, dass wir das Spiel gewinnen werden. Trotzdem hat der Gegner bis zum Schluss dagegen gehalten“, so Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer. In der zweiten Hälfte trafen Ameachi (57.), Noori (60., 90. +2), Enrico Willrich (74., 90.), und Hadi (87.).