Duell mit dem Spitzenreiter Kann der VfL Weierbach in Hammerstein zurückschlagen? Sascha Nicolay 20.11.2026, 12:13 Uhr

i 4:1 setzten sich Torwart Lucas Head (rechts) und sein VfL Weierbach im Hinspiel geegen die SG Idar-Oberstein durch. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften im Rückrundenduell in Hammerstein gegenüber. Michael Greber

Mitten in einer Minikrise stellt sich der VfL Weierbach am Sonntag einer schwierigen Aufgabe. Es geht zu Tabellenführer SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt. Im Hinspiel triumphierte der VfL 4:1.

Über weite Strecken der bisherigen Spielzeit in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 war der VfL Weierbach Tabellenführer. Lange ließ die Mannschaft von Trainer Oliver Kost wirklich überhaupt nichts liegen und grüßte mit weißer Weste von oben. Seit einiger Zeit ist der VfL allerdings in einer kleinen Krise.







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