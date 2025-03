Julian Aff glänzt mit einem Hattrick

Tabellenführer Bavaria Ebernburg kam kampflos zu den nächsten Punkten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III hatte Personalprobleme und verzichtete auf die Austragung der Partie. Meisterkonkurrent SG Nordpfalz musste ran und holte auch drei Zähler.

FC Martinstein – TuS Waldböckelheim II 5:0 (3:0). „Der FC Martinstein hat aggressiv gespielt und auch verdient gewonnen“, sagte TuS-Trainer Lars Webler und ergänzte: „Die Martinsteiner haben ihren Heimvorteil auf einem katastrophalen Rasen genutzt.“ Andrei-Vladut Moza, Arnold-Istvan Gellert, Rares Fagarasan (2) und Ioan-Daniel Pesti trafen.

SG Hochstetten/Nußbaum – FSV Reiffelbach 2:0 (1:0). Kaan Özdemir (3.) brachte die SG in Front. Dann dauerte es bis zur 87. Minute, bis Steven Poensgen den Sack zumachte. „Es war ein glücklicher Sieg für die SG. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, erklärte FSV-Trainer Niklas Becker.

SG Nordpfalz – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 5:1 (2:0). „Die SG Fürfeld ist nur mit elf Mann angetreten und hat sich auf das Verteidigen konzentriert“, erklärte Nordpfalz-Trainer Mario Jost. Er fügte an: „Das haben sie über 90 Minuten konsequent und fair gemacht. Wir haben kein gutes Spiel gezeigt, sind aber ruhig und geduldig geblieben. Die Tore sind dann zwangsläufig gefallen.“ In die Torjägerliste der Nordpfälzer trugen sich mit einem Doppelpack Levi Luy (17., 40.) und Julian Aff mit einem Hattrick (67., 68., 88.) ein. Nico Enders (78.) traf für die Gäste.

TuS Gangloff – VfL Simmertal II 4:1 (0:0). „Es war ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte“, sagte TuS-Trainer Dominik Schunck und fügte an: „Mit dem 1:1 hat das Spiel auch in Hälfte zwei noch einmal auf Messers Schneide gestanden. Nach dem 2:1 für uns war es dann okay, aber es hätte auch anders ausgehen können.“ Die Tore: 1:0, 4:1 Samuel Rahn (60., 87.), 1:1 Dominik Schlarb (69.), 2:1 Jannik Schwehm (80.), 3:1 Niklas Karch (84.).