Mit einem 10:0 kommt die SG Nordpfalz der 100-Tore-Marke immer näher. 97 Treffer hat der Tabellenzweite der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 bereits auf dem Konto. Die Nordpfälzer bleiben aber einen Dreier hinter dem FC Bavaria Ebernburg zurück, der sich beim TuS Gangloff zu einem 3:1 mühte.

FC Schmittweiler-Callbach II – FSV Reiffelbach 1:0 (1:0). „Es war über 90 Minuten ein Spiel auf das Tor der Reiffelbacher“, sagte FC-Trainer Torben Kemmries und fügte an: „Der FSV hatte zwei Schüsse Richtung Tor. Wir hatten uns unzählige Großchancen rausgespielt, sind aber entweder an uns selbst oder am überragenden Daniel Weck im Tor der Reiffelbacher gescheitert.“ Das Tor zum Dreier schoss David Atama bereits in der zwölften Minute.

VfL Simmertal II – SG Disibodenberg 2:4 (0:1). „Das war kein Gaumenschmaus“, berichtete SG-Trainer Tim Kreuscher. In der zweiten Hälfte fanden die Gäste besser ins Spiel und stellten auf 3:0. „Insgesamt haben wir eigentlich nichts groß zugelassen und verdient gewonnen. Der VfL kam durch zwei Elfmeter zu seinen Treffern.“ Tore: 0:1 Lukas Schäfer (26.), 0:2, 0:3 Jonas Schumacher (50., 66.), 1:3 Anil Fuchs (77.), 1:4 Kreuscher (87.), 2:4 Alban Quareti (90.).

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 4:1 (2:0). Stephan Klein (25., 30.) brachte die Hausherren mit seinen beiden Treffern zum 2:0-Halbzeitstand. Nach der Pause erhöhte Abdelmalek Senouci (48.) per sehenswertem Lupfer, ehe Maximilian Malina (58.) für die Gäste traf. Den Deckel drauf machte erneut Klein (63.), der per Elfmeter vollstreckte. „Wir haben in der ersten Hälfte verdient zurückgelegen“, erklärte der Meisenheimer Trainer Florian Koch und fügte an: „In der zweiten haben wir dann durch unsere Auswechslungen Aufwind bekommen, aber nach unserem Anschluss einen bitteren Elfmeter gegen uns bekommen, der unsere Angriffsbemühungen erschöpft hat.“

FSV Rehborn – SG Hochstetten/Nußbaum 0:1 (0:0). „Es war ein klassisches 0:0-Spiel“, sagte FSV-Trainer Manuel Schmidt und ergänzte: „Es gab sehr wenig Abschlüsse.“ Der FSV hatte Feldvorteile, kreierte aber keine Chancen. „Leider ist Fußball ein Sport, der in der Regel durch Fehler entschieden wird, und da haben wir leider den einen zu viel gemacht. Ein glücklicher Sieg der Gäste.“ Das Tor zum Auswärtssieg schoss Marcel Schlarb-Fries (90.).

SG Nordpfalz – FC Martinstein 10:0 (1:0). „Wir haben eine ganz pomadige erste Hälfte gespielt“, sagte SG-Trainer Mario Jost und fügte an: „Wir haben den Gegner gar nicht ins Laufen gebracht. In der Pause habe ich an die Jungs appelliert, dass jeder zwei Schritte mehr machen soll, und so haben sich dann auch die Räume ergeben. Am Ende war das 10:0 noch zu wenig. Wir haben einiges an Chancen liegen lassen.“ Die Tore: 1:0, 3:0, 8:0 Björn Gillmann (40., 48., 85.), 2:0, 6:0 Kevin Braden (47., 73.), 4:0, 7:0, 9:0, 10:0 Julian Aff (52., 80., 87., 89.), 5:0 Nils Crusius (70.).

TuS Gangloff – FC Bavaria Ebernburg 1:3 (0:1). Die Tore der Ebernburger schossen Maximilian Burkhardt (8.), Jelle Ackermann (65.) und Mehmet Can Karaer (89.). Das Tor zum 1:2 der Gangloffer erzielte Samuel Rahn (72.). „Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und haben früh verdient die Führung erzielt“, erklärte Bavaren-Trainer Bastian Kessel und ergänzte: „Anschließend hatten wir auch noch zwei bis drei richtig gute Möglichkeiten, haben uns dann aber dem Wetter angepasst. Der TuS Gangloff hatte gar kein Interesse, Fußball zu spielen.“ Durch einen Elfmeter gingen die Gäste mit 2:0 in Führung, kassierten aber im Gegenzug das 1:2. Erst das späte 3:1 brachte Sicherheit in die Angelegenheit.