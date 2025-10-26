SG Meisenheim III jubelt Joshua Steffen drückt dem Derby seinen Stempel auf Florian Tuschner 26.10.2025, 21:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Einen Prestigesieg landete der FSV Rehborn gegen Ex-Trainer Marc Förster und den VfL Sponheim. Beide Teams sind aber schon ein ganzes Stück von den Top-Mannschaften der B-Klasse Bad Kreuznach 2 entfernt.

Tabellenführer FSV Bretzenheim durfte sich das Treiben in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 von der Couch ansehen, war spielfrei. Die Konkurrenz gab sich dabei keine Blöße. Die SG Disibodenberg rückte bis auf einen Punkt heran, und auch die Kreuznacher Kickers landeten einen Sieg.







Artikel teilen

Artikel teilen