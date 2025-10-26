SG Meisenheim III jubelt
Joshua Steffen drückt dem Derby seinen Stempel auf
Symbolbild
dpa

Einen Prestigesieg landete der FSV Rehborn gegen Ex-Trainer Marc Förster und den VfL Sponheim. Beide Teams sind aber schon ein ganzes Stück von den Top-Mannschaften der B-Klasse Bad Kreuznach 2 entfernt.

Tabellenführer FSV Bretzenheim durfte sich das Treiben in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 von der Couch ansehen, war spielfrei. Die Konkurrenz gab sich dabei keine Blöße. Die SG Disibodenberg rückte bis auf einen Punkt heran, und auch die Kreuznacher Kickers landeten einen Sieg.

