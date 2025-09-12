Die schwere Verletzung ihres Spielführers war ein böser Schreck für den SV Göttschied. Trotzdem wollen Trainer Marco Barletta und seine Mannschaft ihre gute Form in der B-Klasse BIR 1 auch gegen die Spvgg Hochwald unte Beweis stellen.

Ohne seinen Kapitän Niklas Jahke muss der SV Göttschied in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 am Sonntag im Heimspiel gegen die Spvgg Hochwald und wohl noch lange Zeit auskommen. Der Schreck fuhr allen Beteiligten am vergangenen Sonntag in Weierbach in die Glieder, als sich Jahke nach einem Kopfballduell außergewöhnlich schwere Verletzungen am Knie und der Schulter zuzog. Das Duell in der Fußball-Kreisliga Birkenfeld 1 wurde folgerichtig nach 17 Minuten abgebrochen und wird wiederholt. Mittlerweile wird Jahke in einer Klinik behandelt. „Ihn hat es wirklich schlimm erwischt. Im Knie sind alle Bänder gerissen, und an der Schulter muss er ebenfalls operiert werden“, berichtet Marco Barletta, der Trainer des SV Göttschied.

An Fußball ist für Jahke erst einmal nicht zu denken. „Er muss jetzt zuerst schauen, dass sein Knie und seine Schulter wieder richtig in Ordnung kommen“, betont Barletta. Für den SV Göttschied ist es freilich bitter, dass der Spielführer nun auf unbestimmte Zeit ausfällt. „Das ist nur ganz schwer aufzufangen. Niklas ist unser Kapitän, unser Kopf. Er ist ein Beispiel für Wille und Leidenschaft. Er geht immer voran und führt unsere junge Mannschaft so“, erklärt Barletta. Vorläufig kann Jahke seine Führungsqualitäten nur von der Seitenlinie aus einbringen.

Immerhin ist der SV Göttschied ganz ausgezeichnet in die Runde gekommen. Neun Punkte aus vier Spielen hat das Barletta-Team gesammelt. Den Coach freut’s: „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er und fügt hinzu: „Die junge Mannschaft entwickelt sich prächtig, wir haben einen starken Teamgeist und eine super Stimmung.“ Das macht dann auch älteren Akteuren wie Fabian Tressel Spaß. „Fabian wollte eigentlich kürzertreten, aber ihm gefällt es im Team gerade so gut, dass er den Schritt verschoben hat“, erzählt Barletta.

Anders als zu Beginn der vergangenen Runde stimmen diesmal auch die Ergebnisse. Der SV Göttschied ist in Schlagdistanz zum verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Perlbachtal, und das soll auch am Sonntag so bleiben. Allerdings ist die Spvgg Hochwald schon ein harter Knochen als Gegner. „Sie hatten schon einige Abgänge, aber die Hochwälder sind trotzdem eine kämpferisch starke Mannschaft, die zudem über ein paar hervorragende Einzelspieler verfügt“, sagt Barletta und nennt als Beispiel Mathias Währisch. „Er gehört zu den Akteuren, die wir in den Griff bekommen müssen“, fordert der Trainer, ehe er festhält: „Ich erwarte ein intensives Spiel, sehe aber sehr gute Chancen für uns.“

Derby zwischen dem TuS Breitenthal und der SG Begen/Berschweiler

Derweil will die SG Perlbachtal ungeschlagen bleiben. Gegner des Tabellenführers am Sonntag (15 Uhr) in Kappeln ist der SV Stipshausen. Punktgleich mit Perlbachtal – allerdings mit einem Spiel und einer Niederlage mehr – ist der TuS Breitenthal, der sich am Sonntag im Derby gegen die überraschend noch punktlose SG Bergen beweisen muss. Ebenfalls um 15 Uhr gastiert der VfL Weierbach bei der Spvgg Teufelsfels, während der Bollenbacher SV II den FSV BW Idar-Oberstein II um 13 Uhr empfängt.