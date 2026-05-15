Zwei Spitzenspiele In Weinsheim und Odernheim geht es um die Meisterschaft Florian Unckrich 15.05.2026, 13:23 Uhr

i Der VfL Sponheim (weiße Trikots) und der FSV Rehborn haben es in dieser Saison nicht geschafft, ins Meisterrennen der B-Klasse einzugreifen. In beiden Staffel könnte am Wochenende in direkten Duellen die Entscheidung fallen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Was ist das denn bitte für ein B-Klassen-Wochenende? Die SG Weinsheim II und der VfL Roxheim kämpfen in einem Endspiel um die Meisterschaft. Das Gleiche gilt für die SG Disibodenberg und den FSV Bretzenheim. Und auch die SG Perlbachtal könnte jubeln.

Das hätte kein Krimiautor besser hinbekommen können. In beiden Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen treffen am Sonntag der Erste und der Zweite aufeinander, und alle vier haben noch Meisterschaftschancen. In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 gegen die SG Weinsheim II und der TuS Roxheim sogar punktgleich mit jeweils 62 Zählern in die Begegnung.







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