Ob die Partie, die am Donnerstag in Hintertiefenbach ausgetragen wird, überhaupt Relevanz hat, das wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Vorerst treffen sich der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II vorsorglich auf dem Rasen im Pulverloch. Anstoß ist um 19 Uhr. Die beiden Mannschaften ermitteln den möglichen vierten Absteiger aus der B-Klasse. Zwei Absteiger stehen schon fest. Praktisch seit Saisonbeginn gilt der TuS Hintertiefenbach als erster Absteiger, nachdem er sich gleich zu Beginn des Spieljahres wegen Personalmangels aus der B-Klasse zurückgezogen hat. Zweiter Absteiger ist der TuS Tiefenstein, der seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzieht, weil er eine SG mit dem TuS Veitsrodt eingeht. Weil beide Vereine der B-Klasse-Staffel 1 zugeordnet waren, sind die beiden möglichen weiteren Absteiger in Staffel 2 zu suchen. Dort ist der FC Brücken II nicht mehr zu retten. Weil die vor Brücken II platzierten Bollenbacher SV II und SC Birkenfeld II die Runde punktgleich abgeschlossen haben, ist ein Entscheidungsspiel nötig, um zu ermitteln, wer Vorletzter dieser Staffel 2 ist.

Abstieg, wenn der A-Klasse-Zweite nicht aufsteigt

Der Gewinner dieses Entscheidungsspiels in Hintertiefenbach ist gerettet. Der Verlierer muss hoffen, dass es bei zwei Absteigern aus der A-Klasse Birkenfeld bleibt. Das passiert, wenn der Vizemeister dieser A-Klasse in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen den VfL Rüdesheim die Oberhand behält. Verliert der BIR-Vertreter aber, so ist der Verlierer der Partie in Hintertiefenbach abgestiegen und muss nächste Saison in der C-Klasse antreten.

Beide, der SC Birkenfeld II wie der Bollenbacher SV II wollen den Fall in die unterste Spielklasse des Kreises verhindern. „Für uns wäre der Abstieg wirklich bitter, weil wir nächste Saison eine gute zweite Mannschaft zur Verfügung haben werden“, sagt SCB-Abteilungsleiter Christian Jahn, der selbst in Hintertiefenbach auf Torejagd gehen wird.