Wenn eine Mannschaft, die zum Auftakt 6:2 gewonnen hat, auf eine trifft, die mit einem 9:0 gestartet ist, dann sollte doch die Post abgehen. Jan Eisenhut, der neue Trainer der SG Berglangenbach, hofft das vor dem Spiel gegen den TV Hettenrodt auch.

Zwei Gewinner des ersten Spieltags stehen sich in der B-Klasse Birkenfeld 2 am Sonntag „im Allewald“ gegenüber. Die SG Berglangenbach/Ruschberg empfängt den TV Hettenrodt. Beide Mannschaften haben beim Auftakt Kantersiege eingefahren. Die Berglangenbach setzten sich 6:2 bei der SGH Rinzenberg durch, und Aufsteiger TV Hettenrodt schoss sich mit einem 9:0 gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal, einen anderen Aufsteiger, gleich mal an die Tabellenspitze.

„Da ist doch gleich mal ein bisschen Feuer drin“, findet Jan Eisenhut. In der vergangenen Saison coachte er noch das Bezirksliga-Team des VfR Baumholder II – jetzt schwingt er am Allewald in Berglangenbach das Zepter und hat Spaß an seiner neuen Mannschaft. „Die Jungs sind motiviert und ziehen gut mit“, verrät er und erzählt lachend, dass die Vorbereitung aus Versehen ein bisschen kurz geraten sei. „Wir sind irgendwie davon ausgegangen, dass die Saison für uns eine oder zwei Wochen später anfängt. So hatten wir nur drei Wochen.“

Ruck-Zuck-Vorbereitung schadet nicht

Geschadet hat der SG Berglangenbach/Ruschberg die Ruck-Zuck-Vorbereitung ganz offensichtlich nicht. In Rinzenberg trumpfte das Team schön auf. „Unser Spiel hat gut ausgesehen, obwohl wir personell noch nicht ganz vollzählig waren“ bestätigt Eisenhut, der feststellt: „Nach vorne sind wir schon stark.“ Der Coach selbst steuerte zwei Treffer zum 6:2 bei.

In der Offensive hat aber eindeutig auch der TV Hettenrodt Qualität. Das ist auch Eisenhut natürlich nicht entgangen, der festhält: „Das ist eine gute Truppe, mit starken Außenspielern.“ Besonders Jordan Siewe Ngueguim machte beim 9:0 gegen Rötsweiler auf sich aufmerksam. Fünfmal schlug er zu - die 5:0-Pauenführung besorgte er im Alleingang.

Das Ergebnis hat aufhorchen lassen, und Eisenhut findet deshalb: „Tendenziell haben wir nichts zu verlieren.“ Doch eigentlich möchten er und seine Mannschaft die Heimpremiere schon gewinnen. „Wir freuen uns auf das Spiel, erwarten uns auch etwas, aber ein Dreier ist deshalb kein Muss“, balanciert Eisenhut zwischen Motivation und Zurückhaltung. Erneut kann die SG Berglangenbach/Ruschberg nicht komplett antreten. Moritz Doll, ein sehr wichtiger Mann im Mittelfeld, fehlt wegen eines Bänderabrisses. Auch Niklas Donner ist angeschlagen. In dessen Fall ist sich Eisenhut aber sicher: „So, wie ich ihn kenne, wird er spielen.“

Erster B-Klasse-Auftritt des SV Gimbweiler

Vier weitere Partien werden am Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen. Der SV Buhlenberg II kann dann mit einem Sieg in Rötsweiler ebenso auf sechs Punkte kommen wie Berglangenbach oder Hettenrodt. Spannend wird die Frage, wie die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt ihre 13-Gegentore-Woche (1:8 gegen Niederhambach, 4:5 im Pokal gegen Heimbach) verkraftet hat. Die Antwort gibt es beim SC Birkenfeld II im „Stadion am Berg“ - gegen ein Team, das gerade in Hintertiefenbach ein 13:0-Schützenfest im Pokal gefeiert hat. Seinen ersten B-Klasse-Auftritt hat Aufsteiger SV Gimbweiler. Gastgeber ist der TuS Leisel. Außerdem empfängt der SV Nohen den TuS Hoppstädten II.