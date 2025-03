Das Derby in Bretzenheim verläuft deutlich enger als erwartet. Doch Gastgeber FSV setzt sich gegen die SG Guldenbachtal II durch und bleibt am Zweiten, dem spielfreien SV Winterbach II, dran.

Die Winterpause hat den Tabellenführer nicht aus dem Tritt gebracht. Die SG Hüffelsheim II gewann in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 im 16. Spiel zum 16. Mal.

TSV Hargesheim II – SG Weinsheim II 3:1 (2:0).Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Weinsheimer Tornetz. „Da wurden wir eiskalt erwischt“, berichtete SGW-Trainer André Bodem. Marian Romanchenko traf. Es dauerte bis Mitte der ersten Hälfte, bis sich die Gäste von dem Schock erholt hatten und an der Partie teilnahmen. „Wir hatten dann zwar deutlich mehr Ballbesitzphasen, konnten aber kaum Torgefahr ausstrahlen“, erklärte Bodem. Luca Kaul (25.) legte für die Gastgeber nach. Erst in der Schlussphase gelang Ben-Niklas Habel (81.) der Anschlusstreffer, doch Kaul (84.) ließ alle Hoffnungen der Palmstein-Elf platzen. „Ein völlig verdienter Heimsieg. Die Hargesheimer waren im Kollektiv stärker und effizienter vor dem Tor“, fasste Bodem zusammen.

VfL Rüdesheim II – VfL Sponheim 3:1 (1:0).„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles reingeworfen, aber wenn man Scheiße am Fuß hat, dann wird jeder noch so kleine Fehler bestraft“, sagte Gästetrainer Marc Förster. Den Anfang machten die Hausherren. Can Does (28.) legte vor, Enrico Piccoli (70.) erhöhte. Durch Ricardo Marques (78.) kamen die Sponheimer heran. „Unser Anschlusstreffer fällt viel zu spät“, sagte Förster, der ein Unentschieden als gerechtes Ergebnis empfunden hätte und ergänzte: „Die Rüdesheimer haben aus sechs Torschüssen drei Tore erzielt, wir aus acht leider nur eines. Das war der große Unterschied.“ Für die Entscheidung sorgte erneut Does (89.).

FSV Bretzenheim – SG Guldenbachtal II 2:1 (0:0).„Die SG hat von Beginn an den Bus vor dem eigenen Sechzehner geparkt. Uns ist es in den ersten 45 Minuten schwergefallen, die passenden Lücken zu finden“, berichtete FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch. Nach dem Pausentee brachte Nico Wolf (60.) den Favoriten auf die Siegerstraße, ehe Khalil Hoseini (75.) nachlegte. Aus dem Nichts gelang Carsten Schwerbel (78.) der Anschluss. „Das 1:2 war unnötig und hat das Spiel noch einmal spannend gemacht“, sagte Münch, der lieber eine ruhigere Schlussphase erlebt hätte. „Am Ende hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir noch einen weiteren Gegentreffer bekommen“, sagte der 37-Jährige und ergänzte: „Unterm Strich ist es aber ein verdienter Heimsieg.“

TSG Planig II – SG Hüffelsheim II 0:5 (0:3). Der Primus machte dort weiter, wo er in der Hinrunde aufgehört hatte. Bereits nach 45 Minuten war die Partie entschieden. Fabio Bügus (13., 39.) und Abdo Sido (43.) sorgten für die Halbzeitführung. „Unsere Zweite war personell sehr angeschlagen und musste mit einigen Kickern aus der dritten Mannschaft auffüllen“, teilte TSG-Cheftrainer Christoph Schenk mit und fügte an: „Dafür haben sich die Jungs gut aus der Affäre gezogen. Der Sieg der Hüffelsheimer war aber verdient. Sie haben ihre Qualitäten auf den Platz gebracht.“ Bastian Kreidler (68., 87.) war der zweite Hüffelsheimer, dem ein Doppelpack gelang.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – Kreuznacher Kickers 1:1 (0:0).Die erste Hälfte im Duell der Tabellennachbarn war geprägt von einem Fehlpassfestival. Besser wurde es im zweiten Abschnitt. Marc Kleindopff (65.) verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung der Gastgeber. Direkt danach sahen die beiden Bad Kreuznacher Jetmir Gashi (66.) und Dennis Armbrüster (67.) die Rote Karte. „Ich habe nicht genau gesehen, weshalb sie vom Platz gestellt wurden“, teilte SG-Trainer Michael Engelhardt mit. Doch die Kickers ließen sich von der doppelten Unterzahl nicht beirren und glichen drei Minuten vor Schluss per Abstauber durch Francesco Armbrüster (87.) aus. „Respekt an die Gäste, dass sie uns mit neun Mann noch einen Punkt abgerungen haben. Ich denke, mit dem Remis können beide Mannschaften gut leben“, war Engelhardt mit dem Auftreten seines Teams dennoch zufrieden, das aufgrund einer schlechten Vorbereitung noch nicht bei 100 Prozent ist.