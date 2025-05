Mit einer großen Fete rund um den 4:1-Erfolg über die Kreuznacher Kickers feierte die SG Hüffelsheim II die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2, die sie sich bereits vor drei Wochen gesichert hatte. Derweil hat der Tabellenzweite, der SV Winterbach II, seine Negativspirale durchbrochen und seinen knappen Vorsprung auf den TSV Hargesheim II mit einem knappen Sieg über die SG Waldlaubersheim/Gutenberg verteidigt.

VfL Rüdesheim II – SG Rheinhessen 4:2 (3:2). Bereits nach einer halben Stunde führte die Rosengarten-Elf in ihrem Kerbespiel durch Silas Glockner (17., 18.) und Christopher Krauß (30.) mit 3:0. „Die ersten 30 Minuten waren top. Danach haben wir es unnötig schleifen lassen und dadurch den Gegner wieder stark gemacht“, berichtete VfL-Trainer Leandro Gulipa. Anatolijs Samoilovs (32.) und Sascha Kühn (44.) verkürzten. „Im zweiten Durchgang wurde es wieder besser. Wir hatten hauptsächlich den Ball und haben dann durch einen Eckball für die Entscheidung gesorgt“, fasste Gulipa zusammen. Yasin Ünal (87.) traf.

SG Hüffelsheim II – Kreuznacher Kickers 4:1 (2:0).„Über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung gegen einen Gegner, der gerade in der ersten Hälfte sehr schwer zu bespielen und immer wieder gefährlich nach vorne war“, teilte SGH-Trainer Marco Dörner mit. Yannick Thomas (21.) und Thomas Röth (22.) markierten die Pausenführung. David Holste (76.) legte im zweiten Abschnitt nach. Zwar konnte Francesco Armbrüster (87.) verkürzen, doch Philip Klein (90.) besorgte das Endergebnis. „Zum Ende haben wir einige Chancen liegen lassen und hätten ein noch höheres Ergebnis erzielen können“, fasste Dörner zusammen.

SG Guldenbachtal II – VfL Sponheim 2:3 (1:0).Den Anfang machte die Zweitvertretung durch Nicolay Doll (10.). Nach dem Seitenwechsel drehte der VfL auf. Murat Üydül (52.) und Marcel Fischer (78.) trafen, ehe Marvin Mate (81.) ein weiteres Tor nachlegte. Zwar erzielten die Gastgeber durch Lukas Trommler (90.) den Anschlusstreffer, der aber zu spät fiel. „Wir haben ein top Spiel gemacht, aber nicht unverdient verloren“, resümierte SG-Trainer Andreas Christ, der ergänzte: „Das war eine Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen. Wir konnten ein paar Spielern aus der ersten Mannschaft, die dort nicht so zum Zuge kommen, Spielpraxis geben. Diese Spieler haben dem Team einen großen Sicherheitsfaktor vermittelt.“

TSG Planig II – SG Weinsheim II 1:12 (0:6).„Das waren die besten 30 Minuten, die wir in der ganzen Saison gespielt haben“, kommentierte SGW-Trainer André Bodem die erste halbe Stunde. „Unser Pressing hat funktioniert, und wir haben sehr anschaulichen Fußball gespielt“, erklärte Bodem. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SG in Torlaune und legte ein halbes Dutzend Tore nach. „Das war richtig toller Kombinationsfußball. Hätten wir unsere Torchancen konsequenter ausgespielt, hätte es auch noch höher ausgehen können“, sagte der Weinsheimer Übungsleiter und ergänzte: „Respekt an die TSG, die trotz des hohen Ergebnisses zu jedem Zeitpunkt des Spiels sehr fair war.“ Den Ehrentreffer zum 1:12 erzielte Yannick Gaul (89.) per Freistoß von der Mittellinie. Für die SG trafen: Max Bernhard (4), Nevio Feller (2), Jonte Just, Robin Steeg, Justus Klöckner, Luca Schmitt, Robin Kühner und Niklas Daugherty.

SV Winterbach II – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 1:0 (1:0).„Nach langer Pause und zwei Niederlagen in Folge haben wir endlich mal wieder eine sehr ordentliche Leistung gezeigt“, war SVW-Spielertrainer Marius Hirsch positiv gestimmt. In einem sehr guten B-Klassen-Spiel brachte Jonas Götz (11.) den Aufstiegsaspiranten in Führung. „Wir mussten gegen einen richtig guten Gegner von der ersten bis zur letzten Minute alles geben, um zu bestehen“, sagte Hirsch und fügte an: „Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir nur ein Tor aus unseren vielen Torchancen erzielt haben. Dadurch wurde es am Ende noch einmal eng. Wir sind bereit für die nächsten Spiele.“