Die Verfolger halten die Spannung in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 hoch. Der TuS Roxheim und die SG Hochstetten/Nußbaum holen sich wichtige Dreier und schieben das Feld zusammen.

Auf nur noch drei Punkte hat der TuS Roxheim den Rückstand auf die SG Weinsheim II verkürzt. Allerdings war der Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 spielfrei und hat eine Partie weniger auf dem Konto.

Das Duell zwischen dem SV Winterbach II und dem TSV Bockenau II sagte der Gast wegen Spielermangels ab.