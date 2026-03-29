Die Verfolger halten die Spannung in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 hoch. Der TuS Roxheim und die SG Hochstetten/Nußbaum holen sich wichtige Dreier und schieben das Feld zusammen.
Lesezeit 3 Minuten
Auf nur noch drei Punkte hat der TuS Roxheim den Rückstand auf die SG Weinsheim II verkürzt. Allerdings war der Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 spielfrei und hat eine Partie weniger auf dem Konto. Das Duell zwischen dem SV Winterbach II und dem TSV Bockenau II sagte der Gast wegen Spielermangels ab.