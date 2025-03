In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat sich nun auch die SG Bergen/Berschweiler aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nach der 1:2-Niederlage zu Hause gegen den SV Stipshausen haben die Bergener nun sieben Punkte Rückstand auf die SG Perlbachtal auf Rang zwei. Die Perlbachtaler haben zudem eine Partie weniger absolviert. Spitzenreiter SG Raunen/Bundenbach zieht weiter einsam ihre Kreise. Gegen den TuS Breitenthal musste freilich ein Elfmeter zum Gewinnen herhalten.

Im Abstiegskampf hat sich Stipshausen durch den unerwarteten Erfolg in Bergen Luft verschafft. Weiter prekär ist dagegen die Lage für den SV Göttschied, der bei der Spvgg Hochwald verlor. Noch stehen die Göttschieder aber über dem Strich, weil auch der TuS Tiefenstein, der den ersten Abstiegsplatz belegt, eine Niederlage einsteckte. Drei Punkte haben die Stadener weniger als Göttschied, allerdings auch zwei Spiele weniger bestritten.

TuS Tiefenstein - FC Hennweiler 0:5 (0:3). Der TuS verschlief die Anfangsminuten komplett und geriet schnell in durch Tore von Arne Görtz (2.) und Moritz Maaß (6.) 0:2 in Rückstand. Den Treffer zum 0:3-Halbzeitstand erzielte Spielertrainer Hendrik Leyser (36.). „Der Rückstand zur Pause schmeichelte den Gastgebern sogar noch, denn die Gäste betrieben mit mehreren vergebenen Hochkarätern einen regelrechten Chancenwucher“, berichtete Joachim Kohlhaas vom TuS Tiefenstein. Nach dem Seitenwechsel konnten die Tiefensteiner das Spiel etwas offener gestalten. Insgesamt aber spielten der FC die Angelegenheit locker runter und traf noch zweimal durch Hendrik Leyser (68.) und Ashot Nersesian (80.). „Der Erfolg der Gäste war ungefährdet“, ergänzte Kohlhaas.

SpVgg Teufelsfels -SG Perlbachtal 1:3 (0:2). „Ein leistungsgerechter Sieg der Perlbachtaler gegen ersatzgeschwächten Teufelsfelser“, teilte Arthur Wenzel, Abteilungsleiter der Spvgg, mit. Tore: 0:1 Niklas Becker (9.), 0:2 Alexander Müller (30.), 1:2 Jan Diener (60. Foulelfmeter), 1:3 Tim Welschbach (65. Foulelfmeter).

Spvgg Hochwald - SV Göttschied 3:2 (0:0). Es war von Anfang an eine hitzige Partie, die sich die beiden Kontrahenten lieferten. Auf beiden Seiten gab es in den ersten 20 Minuten allerdings keine nennenswerte Torchance. In der 34. Spielminute hatte dann aber der SV Göttschied die Doppelchance zur Führung. Beide Schüsse hielt Hochwald-Torhüter Fabian Weyand aber glänzend und entschärfte somit die Situation. Die zweite Hälfte begann mit Freistößen für beide Mannschaften aus guten Positionen, beide führten jedoch zu nichts. Mathias Währisch kassierte eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe Strafe von Schiedsrichter Sudarshan Kumar (TV Hettenrodt) wegen Meckerns (67.). Währisch wollte einen Elfmeter haben, den der Schiedsrichter allerdings nicht gab. Die Tore fielen dann alle in der Schlussphase. In der 74. Minute kam es zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft, die sich noch in Unterzahl befand, durch Tim Krämer. Nur wenige Minuten später erhöhte Dominik Gross (78.). In der 84. Spielminute erzielte Maximilian Kuhn das 3:0. Kurz vor Ende der Partie traf Justus Cullmann und verkürzte auf 1:3 (90.). In der Nachspielzeit verwandelte Dominique Norvell einen Freistoß direkt zum 3:2-Endstand. Mehr ging für die Göttschieder aber nicht mehr.

SG Bergen/Berschweiler - SV Stipshausen 1:2 (1:0). Die SG Bergen kam besser in die Partie und schaffte es auch, mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen. Björn Zimmer (30.) markierte den Treffer. Nach der Pause ließen die Gastgeber allerdings zu viele Chancen liegen, was vom SV Stipshausen knallhart bestraft wurde. Tobias Petry erzielte den Ausgleich (58.), und kurz vor Schluss traf Marco Gräf zum Siegtreffer (85.). In der 86. Minute erhielt SG-Spielertrainer Tom Dautermann die Rote Karte. „Er ist mit dem Bein auf Kopfhöhe zum Ball und hat den Gegenspieler erwischt, hat ihn aber im Rücken nicht kommen sehen. Die Karte war berechtigt, aber es war keine böse Absicht“, erklärte Sven Flohr, Vorsitzender der Gastgeber.

SG Rhaunen/Bundenbach - TuS Breitenthal/Oberhosenbach 1:0 (0:0). In der ersten Halbzeit war es eine chancenarme Partie mit wenigen Torraumszenen. „Nach der Pause war die SG das bessere Team“, berichtete Mario Dönig, Berichterstatter der Gastgeber. Die Entscheidung fiel aber durch einen Handelfmeter, den Moritz Bauer souverän verwandelte (70.). Danach machten die Gäste auf und die SG hatte mehrere Chancen, das Spiel zu entscheiden, was ihnen aber nicht gelang. „Am Ende ist es ein verdienter Sieg, aber wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“, erzählte Dönig außerdem.