Am zweiten Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 starten nun auch neben den beiden Titelkandidaten TuS Roxheim und SV Winterbach II auch die TSG Planig II, der TSV Bockenau II und die SG Spabrücken in die Runde.

Von einer möglichen Titelkandidatur will sich Marius Hirsch, der Spielertrainer des SV Winterbach II, zunächst distanzieren. „Wir haben mit dem erst in der Aufstiegsrunde verpassten Aufstieg die Messlatte zwar ziemlich hochgelegt, trotzdem sehe ich uns nicht in der Favoritenrolle“, sagt der Winterbacher Coach. In der abgelaufenen Saison sicherte sich die zweite Garde des SV Winterbach in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TSV Hargesheim II am letzten Spieltag die Tickets für die Aufstiegsspiele zur A-Klasse, zog aber letztendlich gegen die SG Nordpfalz, den Zweiten der Parallelklasse, den kürzeren. „Die Liga ist reizvoller, aber auch schwerer als vergangenes Jahr“, hat Hirsch Respekt vor den bevorstehenden Aufgaben. Für den Vorjahreszweiten geht es am Sonntag zur SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II. „Den Gegner kann ich nicht einschätzen. Aber es wird definitiv kein Selbstläufer“, warnt der Spielertrainer, die Spielgemeinschaft zu unterschätzen, die in ihrem ersten Saisonspiel bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 0:6 unter die Räder kam. „Ich erwarte ein Geduldsspiel, was positiv für uns sein wird. Wir haben eine richtig gute Physis, wodurch wir die Möglichkeit haben, Spiele in der Schlussphase entscheiden zu können“, sieht Hirsch die Fitness seiner Mannschaft als entscheidenden Faktor.

Schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur will der TuS Roxheim kommen. Nach dem unglücklichen Abstieg aus der A-Klasse gilt es, gegen den Aufsteiger TSV Bockenau II mit einem positiven Ergebnis in die Runde zu starten. Wer setzt sich im Duell zwischen der SG Weinsheim II und der SG Hochstetten/Nußbaum durch? Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, weshalb ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten ist. Mit einer Woche Verspätung kann es auch für die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schönfeld losgehen. Aufgrund einer Spielabsage verschob sich der Saisonstart der SG um eine Woche. Zu Gast in Spabrücken ist die SG Guldenbachtal II, die nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die SG Weinsheim II den Fehlstart vermeiden will. Gleiches gilt auch für den TuS Waldböckelheim II. Der TuS empfängt die TSG Planig II und hofft mit dem Heimvorteil auf den ersten Punktgewinn der Saison.

Dank einer starken zweiten Hälfte sicherte sich die Zweitvertretung des VfL Simmertal gegen den SV Oberhausen II drei Punkte. Mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II hat der VfL allerdings ein anderes Kaliber auf dem Flachsberg zu Gast. Bereits am Samstag empfängt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II den SV Oberhausen II zum Kirmesspiel. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Vorsaison, in der sie sich im Kreis Birkenfeld 1 gegenüberstanden.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 sorgte der VfL Sponheim mit dem 10:0-Kantersieg über den FC Bad Sobernheim II für Gesprächsstoff. „Ich wurde einige Male angesprochen, ob wir jetzt im Meisterschaftsrennen mitmischen wollen“, schmunzelt VfL-Trainer Marc Förster und fügt an: „Das wäre natürlich eine tolle Sache, aber nach der vergangenen Saison bin ich zufrieden, wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“ Ob das Ergebnis eine Eintagsfliege war oder nicht, können die Sponheimer gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III unter Beweis stellen. „Ein unangenehmer Gegner, der bis zum Schluss kämpfen wird, um etwas Zählbares zu holen. Wir werden das Spiel so angehen, dass wir die Punkte in Sponheim behalten werden.“ In der vergangenen Spielzeit kämpfte der VfL oftmals mit kurzfristigen Absagen und musste an den Spieltagen improvisieren. „In erster Linie geht es darum, den Spaß wieder zurückzubringen. Dann werden mit Sicherheit auch die Stand-by-Profis zurückkehren, unter denen der ein oder andere Führungsspieler schlummert“, erklärt Förster, der mit dem Aufwärtstrend der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden ist.

Für den FC Bad Sobernheim II wird die kommende Aufgabe nicht einfacher. Der Aufsteiger gastiert zum Derby bei der favorisierten SG Disibodenberg, die zum Start noch spielfrei war. Der FSV Bretzenheim und der FSV Rehborn hielten ihr eigenes Tor bei 3:0-Siegen sauber. Während es für die Bretzenheimer zum FSV Reiffelbach geht, empfängt der FSV Rehborn mit der SG Waldlaubersheim/Gutenberg einen interessanten Gegner. Der TuS Gangloff hat den Liganeuling SG Nordpfalz II zu Gast. Auf ein Topspiel dürfen sich die Zuschauer beim TSV Hargesheim II freuen. Der Vorjahresdritte empfängt A-Klassen-Absteiger TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Mit jeweils fünf geschossenen Toren in ihren Auftaktsiegen könnte ein Offensivfeuerwerk zu erwarten sein. Bereits am Samstag geben die Kreuznacher Kickers ihre Visitenkarte beim FC Schmittweiler-Callbach II ab.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 kam die SG Bergen/Berschweiler zum Start beim SV Göttschied mit einem halben Dutzend Gegentoren mächtig unter die Räder. Gegen die Spvgg Teufelsfels peilt die SG eine Wiedergutmachung an, soch das gilt auch für die Teufelsfelser, die zum Start ebenfalls unterlagen. Der TV Grumbach reist nach der Derby-Enttäuschung gegen die SG Perlbachtal nun zum TuS Breitenthal. Mit einer Woche Verspätung fällt auch für den FC Hennweiler mit einem Heimspiel gegen den FSV BW Idar-Oberstein II der Startschuss.