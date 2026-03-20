Der TV Hettenrodt gehört zu den aussichtsreichen Rang-zwei-Kandidaten. Am Sonntag hat er es im Top-Spiel mit dem TuS Hoppstädten II zu tun. Doch auch der SV Gimbweiler und die SG Idar-Oberstein wollen im Rennen bleiben.
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Beim TV Hettenrodt steigt diesmal das Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag (15 Uhr) ist der TuS Hoppstädten II bei den Hexenrockern zu Gast. Beide Mannschaften kämpfen um Platz zwei. Zusammen mit der SG Idar-Oberstein und dem TuS Niederbrombach belegen die Hoppstädtener aktuell den zu Aufstiegsspielen berechtigenden Rang.