Spitzenspiel im Rang-2-Rennen Hettenrodts Peter Franzmann gibt noch keine Prognose ab Sascha Nicolay 20.03.2026, 13:57 Uhr

i Sie ringen um die Punkte. Die SGh Rinzenberg (in grün) im Kampf um den Klassenverbleib und der TuS Hoppstädten II im Rennen um Rang zwei. Stefan Ding

Der TV Hettenrodt gehört zu den aussichtsreichen Rang-zwei-Kandidaten. Am Sonntag hat er es im Top-Spiel mit dem TuS Hoppstädten II zu tun. Doch auch der SV Gimbweiler und die SG Idar-Oberstein wollen im Rennen bleiben.

Beim TV Hettenrodt steigt diesmal das Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag (15 Uhr) ist der TuS Hoppstädten II bei den Hexenrockern zu Gast. Beide Mannschaften kämpfen um Platz zwei. Zusammen mit der SG Idar-Oberstein und dem TuS Niederbrombach belegen die Hoppstädtener aktuell den zu Aufstiegsspielen berechtigenden Rang.







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