Zwischen Weihnachten und Silvester war Herbert Brück Jahr für Jahr in seinem Element. Der RPR-Cup war vor rund 30 Jahren ein Highlight im Bad Kreuznacher Fußball-Kalender. Am Montag feiert Brück seinen 80. Geburtstag.

Ein Fußball-Pionier aus Bad Kreuznach wird am Montag 80 Jahre alt: Herbert Brück. Der emsige Funktionär war im Jahr 1987 Mitbegründer der Kreuznacher Kickers, die sich bis heute im Spielbetrieb halten. „Ich habe damals viele Jungs von der Straße geholt“, erinnert sich der Jubilar, der mit 65 Jahren selbst noch spielte. Nicht selten ging Brück auf den Eiermarkt, sah da kickende Jungs, sprach sie an und begeisterte sie für die Kickers. Einige von ihnen fanden später den Weg in den höheren Fußball.

Kontakte zu Top-Teams hatte Brück über den RPR-Cup aufgebaut. Das Hallenturnier in der Konrad-Frey-Halle war zwischen Weihnachten und Silvester über Jahre ein absolutes Highlight, an dem auch Drittligisten teilnahmen. Egal, ob das Etablieren der Bande oder die Einführung innovativer Regeln, Brück war auch da stets ein Vorreiter. Nicht zu vergessen: Er war bei verschiedenen Vereinen als Trainer aktiv. „Überall, wo ich war, habe ich auch viel für die Jugend gemacht“, sagt Brück.