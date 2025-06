Eine Überraschung gelang dem SV Stipshausen am letzten Spieltag der B-Klasse Birkenfeld 1. Er schlug Vizemeister Perlbachtal.

Den Höhepunkt des Tages gab es aber in Tiefenstein zu erleben. Dort sorgte der Heiratsantrag eines Torschützen für Aufsehen. Die glückliche Braut sagt übrigens „Ja“.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – FC Hennweiler 2:3 (2:2). „Zwei sehenswerte Treffer von Manfred Schumacher waren die einzigen Lichtblicke auf Breitenthaler Seite“, berichtete Thomas Lohr, Vorsitzender des TuS. „Hennweiler war von Beginn an spielbestimmend und somit der verdiente Sieger des Spiels“, ergänzte Lohr. Tore: 0:1 Robin Scheurer (9.), 0:2 Arne Göretz (25.), 1:2 Manfred Schumacher (38.), 1:3 Arne Göretz (42.), 2:3 Manfred Schumacher (82.).

SV Stipshausen – SG Perlbachtal 2:1 (0:1). Der SV Stipshausen schlug dem Vizemeister ein Schnippchen, der somit die Generalprobe für die Aufstiegsspiele gegen den SV Weiersbach verpatzte. Die Gastgeber hatten in den ersten 15 Minuten ein paar schöne Chancen. Anschließend gab es auf beiden Seiten wenig Möglichkeiten. Perlbachtal war aber dann effektiver und Torjäger Felix Gehres nutzte bereits die erste Chance zur Führung (27.). Nach der Pause glich Maximilian Voigt durch einen Handelfmeter aus (62.). Dies brachte noch einmal etwas Spannung in das Spiel. Stipshausen drückte dann, und Nico Friedrich erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber (65.). „Bei Perlbachtal merkte man, dass der Fokus schon auf die Aufstiegsspiele gelegt ist“, sagte Alexander Kunz, Trainer des SV, der noch bemerkte: „Es war schweinegeil, dass wir gewonnen haben.

SG Bergen/Berschweiler – SV Göttschied 5:1 (3:1). „Wir waren von Anfang an die dominantere Mannschaft, sind aber durch einen dummen Fehler in Rückstand geraten“, berichtete Sven Flohr, Vorsitzender der SG. „Danach konnten wir aber mehr Nutzen aus unseren Chancen ziehen und haben letztendlich verdient gewonnen – auch in der Höhe“, erklärte er dann. Tore: 0:1 Theodor Todorov (14.), 1:1 Paul Arend (15.), 2:1 Ramez Hasan (23.), 3:1 Paul Arend (36.), 4:1 Paul Arend (67.), 5:1 Björn Zimmer (82.).

TuS Tiefenstein – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 2:2 (2:0). Der TuS Tiefenstein holte einen Punkt in seiner letzten Partie als eigenständig Fußball spielender Verein. Bekanntlich bildet der TuS in der kommenden Saison mit dem TuS Veitsrodt eine Spielgemeinschaft. Es war eine emotionale erste Hälfte, in der die Gastgeber durch zwei Treffer von Marvin Ingebrand in Führung lagen (27., 45.+2). „Der Höhepunkt war Ingebrands Heiratsantrag an seine Freundin unmittelbar nach dem 1:0“, berichtete Joachim Kohlhaas, Offizieller des TuS. Die überglückliche Braut sagte „Ja“. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Gäste gegen die stark nachlassenden TuS-Akteure. Folgerichtig traf Janik Peitz in der 86. Minute zum Anschlusstreffer und Thomas Graf kurz darauf zum Ausgleich (89.).

Spvgg Hochwald – Spvgg Teufelsfels 4:6 (2:3). Bereits nach zwei Spielminuten gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Jan Diener in Führung. Der Ausgleich fiel sehenswert in der 15. Spielminute durch Denis Rustige. Nur zwei Minuten später lagen die Gäste durch Alex Podrea wieder vorne (17.). In der 23. Spielminute erhöhte Florian Kuntz auf 3:1. Zehn Minuten später traf Mathias Währisch durch einen direkten Freistoß zum 2:3-Anschlusstreffer (33.). Währisch hatte seinen Torhunger noch nicht gestillt und glich schnell nach der Pause zunächt zum 3:3 aus (50.), ehe er nur vier Minuten später sogar auf 4:3 für die Gastgeber stellte. (54.). Die Freude währte nicht lange. Diener netzte zum erneuten Ausgleich (57.). Und auch vom Elfmeterpunkt war der Teufelsfelser Spielertrainer weiter sicher. Diener besorgte das 5:4 für die Gäste (65.). Kurz vor Ende der Partie schoss Melvin Fuchs einen Freistoß von der Mittellinie direkt ins Tor (80.). Das 6:4 für die Gäste war perfekt.