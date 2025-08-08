Zum ersten Mal präsentiert sich die neue SG Veitsrodt/Tiefenstein in der B-Klasse Birkenfeld 1 ihrem Publikum. Gegner ist die Spvgg Hochwald, und die ist SG-Coach Carsten Beicht ein kleines Rätsel.

Im Staden bestreitet die SG Tiefenstein/Veitsrodt ihr erstes Heimspiel, nachdem sich die beiden „TuS“ aus Tiefenstein und Veitsrodt zusammengeschlossen haben. Die Spvgg Hochwald ist am Sonntag (15 Uhr) der Premierengegner.

Carsten Beicht, der die Veitsrodter und Tiefensteiner als Trainer übernommen hat, ist zufrieden, wie die neue SG bisher zusammengewachsen ist. „Die beiden Teams haben ja schon vor meiner Zeit ab und zu gemeinsam trainiert. Viele Spieler kennen sich aus der Jugendzeit“, erklärt er und ergänzt: „Die sportliche Leitung arbeitet immer weiter an Verbesserungen, und auch die Zuschauer nehmen die SG an.“ Beicht ergänzt: „Jetzt heißt es ’nur’ noch sportliche Ergebnisse zu liefern und guten Fußball zu spielen.“

SG-Team soll sich für seinen Aufwand belohnen

Gestartet ist die SG Veitsrodt/Tiefenstein ordentlich. Mit einem 1:1 beim VfL Weierbach braucht man sich nicht zu verstecken. Dass es im Kreispokal gegen die SG Niederhanbach/Schwollen ein 2:5 hagelte, dürfte Beicht nicht überbewerten, schließlich scheinen die Niederhambacher tatsächlich die Übermannschaft in der Parallel-B-Klasse zu sein. Gegen die Spvgg Hochwald möchten die Veitsrodter und Tiefensteiner aber den ersten Dreier einfahren. Beicht erklärt: „Ich erhoffe mir eine gute Leistung meiner Mannschaft, und dass sie sich für die gute Vorbereitung, die starke Trainingsbeteiligung und den Aufwand, den sie betreibt, belohnt.“

Dass nach wie vor Urlaubszeit ist, ist auch der SG Veitsrodt/Tiefenstein anzumerken. Unter anderem fehlt Marvin Ingebrand deshalb am Sonntag. Für Beicht ist das aber kein Grund, zum Lamentieren. Der Coach stellt fest: „Obwohl auch in der Vorbereitung immer mal wieder Spieler gefehlt haben, werden die Abläufe bei uns immer besser.“

Wie verkraften die Spvgg Hochwald ihre Abgänge

Gast Spvgg Hochwald ist am ersten Spieltag nicht im Einsatz gewesen, war aber im Kreispokal erfolgreich. Bei der verstärkten zweiten Mannschaft des Bollenbacher SV gab es einen 3:2-Sieg. Für Beicht sind die Hochwälder aber noch ein kleines Rätsel. „Ich bin gespannt, wie sie die Abgänge von Joshua Wettmann nach Rhaunen und Maxi Kuhn nach Kirn auffangen“, verrät er.

Der SG-Coach ist sich allerdings sicher, dass der neue Spvgg-Trainer Steffen Weyand sowie sein Trainerpartner an der Linie, Mario Herber, Lösungen finden werden. „Sie werden ihr Team sicher gut einstellen und motivieren“, meint Beicht, der natürlich gleichwohl den ersten Dreier der Saison im Visier hat.

Dem TuS Breitenthal winkt die Tabellenführung

Nur noch drei weitere Partien werden am Wochenende in der B-Klasse BIR 1 ausgetragen. Dem TuS Breitenthal winkt dabei die Tabellenführung. Wenn die Mannschaft von Trainer Eduard Meisner am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TV Grumbach gewinnt, dann ist sie die einzige, die auf sechs Punkte kommen wird.

Außerdem spielen: FC Hennweiler – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II und SG Bergen/Berschweiler – Spvgg Teufelsfels (beide Sonntag, 15 Uhr).