In den Vorjahren ist der Tabellenletzte der B-Klasse oft dringeblieben. In diesem Jahr nicht. Da muss der Letzte absteigen. Wer das in Staffel 1 ist, entscheidet sich in einem Entscheidungsspiel in Lauschied.

Die Wege des FC Martinstein und des FSV Reiffelbach kreuzen sich schon seit einigen Jahren. Vor einem Jahr sind beide gemeinsam aus der C-Klasse aufgestiegen, in diesem Jahr liefern sie sich einen packenden Abstiegskampf in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, der in die Verlängerung geht. Die beiden punktgleichen Teams ermitteln am Freitag um 19 Uhr in Lauschied in einem Entscheidungsspiel, wer runter muss.

„Natürlich hätten wir uns gerne vorher gerettet und auf das Spiel verzichtet, aber jetzt nehmen wir es an. Wir wollen unbedingt in der B-Klasse bleiben“, sagt FSV-Trainer Niklas Becker. Die Reiffelbacher haben für das Spiel ihre Mannschaftsfahrt nach Hamburg abgesagt. „Vielleicht können wir sie noch verschieben. Die Verhandlungen mit dem Hotel laufen noch“, berichtet der Coach und ergänzt: „Die Entscheidung ist am Sonntag einstimmig gefallen, dass das Entscheidungsspiel wichtiger ist. Das zeigt die Einstellung der Jungs.“ Die Reiffelbacher sind komplett. „Kampfgeist und Leidenschaft werden nötig sein, die Jungs müssen auch die Nervosität vor der Endspiel-Situation schnell ablegen“, fordert Becker, der die Martinsteiner so einschätzt: „Körperlich sehr präsent und dadurch unangenehm. Zudem aus personeller Sicht schwer einzuschätzen.“

„Wir wissen sehr genau, was uns erwartet, wie die Reiffelbacher spielen. Darauf werden wir optimal vorbereitet sein.“

Angelo Keller

Damit liegt Becker nicht falsch. Denn Angelo Keller, der Sportliche Leiter der Martinsteiner, bestätigt, dass sein Team urlaubsbedingte Ausfälle verkraften muss. Er verspricht: „Wir werden ein schlagkräftiges Team auf den Platz bringen und alles dransetzen, in der B-Klasse zu bleiben.“ Die Kluft zwischen beiden Klassen ist schließlich groß, nicht nur durch die vielen Spielpausen in der C-Klasse. „Dort kann es auch sein, dass du auf Neuner-Teams triffst. Für uns ist die B-Klasse attraktiver und angenehmer“, sagt Keller. Die vielen Duelle in den Vorjahren untereinander wertet Keller als Vorteil für sein Team: „Wir wissen sehr genau, was uns erwartet, wie die Reiffelbacher spielen. Darauf werden wir optimal vorbereitet sein.“