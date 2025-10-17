SG Disibodenberg überzeugt Gute Stimmung ist für Kreuscher schon die halbe Miete Florian Unckrich 17.10.2025, 12:05 Uhr

i Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II (schwarze Trikots) macht bisher in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 eine gute Figur und freut sich auf das Spitzenspiel gegen den SV Winterbach II. Edgar Daudistel

Spitzenspiel in Bretzenheim, Verfolgerduell in Monzingen – in den Bad Kreuznacher B-Klassen geht es derzeit so richtig zur Sache.

In der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 bleibt die SG Weinsheim II das Maß aller Dinge. Dahinter ist das Rennen um die Verfolgerplätze in vollem Gange.Gleich vier Mannschaften wollen dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen bleiben, unter ihnen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II und der SV Winterbach II, die sich am Wochenende im direkten Duell gegenüberstehen.







