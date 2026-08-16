Später Sieg der SVO-Zweiten Grünewald gelingt ein traumhafter Seitfallzieher Florian Unckrich 16.08.2026, 22:03 Uhr

i Symbolbild dpa

Es gab Zeiten, da war das Kerbespiel die wichtigste Partie des Jahres und ein Sieg beinahe so wichtig wie die Meisterschaft. Bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach haben sich die Zeiten geändert. Die SG-Zweite sagte das Kerbespiel wegen Spielermangels ab.

Das ist bitter: Bereits am dritten Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 bekam die zweite Mannschaft der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht genügend Personal zusammen und musste ihr Kerwespiel gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim absagen. Auch die Partie zwischen dem VfL Rüdesheim II und dem VfL Simmertal II fand nicht statt.







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