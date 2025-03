Der FC Bavaria Ebernburg wird mit einem Trainerduo in die Fußball-Saison 2025/26 gehen. Arthur Gontscharow und Benjamin Groß übernehmen die Verantwortung bei den Rotenfels-Kickern, die momentan auf dem ersten Platz in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 stehen und gute Chancen haben, in der kommenden Runde im Kreisoberhaus auf Torejagd zu gehen.

Vor wenigen Wochen hatten die Coaches Bastian Kessel und Jelle Ackermann erklärt, ihr Engagement bei der Bavaria mit Ablauf der aktuellen Spielzeit zu beenden. „Wir haben daraufhin einige Gespräche geführt und eine Lösung gefunden, mit der wir sehr zufrieden sind“, betont Julian Meurer, einer der FC-Vorsitzenden. Einerseits wird Groß, bisher Torwart und als Co-Trainer bereits Teil des derzeitigen Trainerteams, dem Verein erhalten bleiben.

Zusage gilt unabhängig von der Ligenzugehörigkeit

Auf der anderen Seite kommt in Gontscharow ein externer Zugang hinzu, der aktuell noch für den VfL Rüdesheim aktiv ist. In der Vergangenheit war er unter anderem als Trainer bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg tätig gewesen. In Zusammenarbeit mit der Gutenberger Vereinsikone Marco Enkler gelang ihm bei den Kombinierten in der Saison 2022/23 der Aufstieg in die A-Klasse. „Wir sind glücklich, dass sich Arthur und Benjamin für uns entschieden haben. Ihre Zusage gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit“, erläutert Osman Bagci, Sportlicher Leiter des FC. Die Ebernburger haben bisher sämtliche Saisonspiele gewonnen, liefern sich aber ein enges Rennen mit der SG Nordpfalz, die nur im direkten Duell Federn gelassen hat.

„Als Trainerteam haben wir eine klare Vision für den FC: Wir wollen die Mannschaft sportlich und menschlich weiterentwickeln, die vorhandenen Potenziale bestmöglich ausschöpfen und eine positive Teamkultur fördern“, erläutert Groß, der anfügt: „In den vergangenen Monaten konnte ich als Co-Trainer bereits wertvolle Erfahrungen sammeln und die Spieler sowie die Strukturen des Vereins gut kennenlernen. Nun freue ich mich darauf, gemeinsam mit Arthur in gleichberechtigter Verantwortung die nächsten Schritte zu gehen.“

Gontscharow sagt zu seinem bevorstehenden Engagement bei Bavaria Ebernburg: „Unser Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die nicht nur auf dem Platz erfolgreich ist, sondern auch durch Teamgeist, Disziplin und Leidenschaft überzeugt. Mit einer klaren Spielphilosophie, gezieltem Training und einer offenen Kommunikation wollen wir die sportlichen Ziele des Vereins bestmöglich unterstützen. Wie diese im Detail aussehen, werden wir gemeinsam erörtern, sobald feststeht, in welcher Liga wir spielen. Wir sehen Bavaria Ebernburg auf und neben dem Platz als einen Verein mit viel Potenzial – und wir sind hoch motiviert, diesen Weg als Trainerteam aktiv mitzugestalten.“