Göttschieder Pleitenserie hält auch gegen Grumbach an

An der Spitze der B-Klasse Birkenfeld 1 ist alles klar. Die SG Rhaunen und die SG Perlbachtal machen den Titel unter sich aus. Hinten wird die Luft für den SV Göttschied immer dünner. Jetzt setzte es sogar gegen das Schlusslicht eine Niederlage.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld hat sich das Spitzenduo keine Blöße gegeben und glasklare Heimsiege gelandet. Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach ließ dem SV Stipshausen im Derby auf dessen Hartplatz beim 5:0 keine Chance, und die SG Perlbachtal bezwang die SG Kirn/Kirn-Sulzbach 7:1. Die Lücke nach unten wird immer größer, nachdem die SG Bergen/Berschweiler beim SV Oberhausen II die dritte Partie in Folge verlor.

Weiter schwach präsentiert sich der SV Göttschied, der nun auch zu Hause dem TV Grumbach unterlag. Es war der erste Saisonsieg der Grumbacher. Für die Göttschieder wird es im Keller nun eng. Noch beträgt der Vorsprung auf den TuS Tiefenstein auf dem ersten Abstiegsplatz drei Punkte, doch die Stadener haben zwei Spiele weniger bestritten.

SV Oberhausen II – SG Bergen/Berschweiler 4:1 (1:1). „Wir haben einen Sahnetag erwischt und konnten gegen den Tabellendritten einen ungefährdeten Sieg landen“, freute sich Marco Reichard, Berichterstatter des SVO. Diese Punkte können die Oberhausener im Kampf gegen den Abstieg gut gebrauchen. „Selbst unser Gegner hat uns zum verdienten Erfolg gratuliert“, ergänzte Reichard. Mit drei Siegen aus drei Spielen nach der Winterpause haben sich die Oberhausener von einem Abstiegsplatz auf den sicheren viertletzten Rang katapultiert. Tore: 0:1 Ramez Hasan (28.), 1:1 Fabian Schwarz (38.), 2:1 Eduard Sarymamed-Ogly (61.), 3:1 Fabian Schwarz (73.), 4:1 Luca Schallmo (87.)

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – TuS Tiefenstein 2:0 (1:0). „Es war ein ungefährdeter Sieg für uns” berichtete Thomas Lohr, Vorsitzender der Gastgeber. Manfred Schuhmacher staubte in der 23. Minute nach einem Freistoß zum 1:0 ab. Spielertrainer Eduard Meisner tat es ihm in der 58. Minute gleich. „Ärgerlich war aber die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit”, fand Lohr doch einen Kritikpunkt.

SV Stipshausen – SG Rhaunen/Bundenbach 0:5 (0:3). Die ersten fünf Minuten war der SV noch mit im Spiel, konnte eine Chance aber nicht verwerten. Danach waren die Gäste klar stärker und immer einen Schritt schneller. In der zweiten Halbzeit verwaltete die SG die Partie und ließ Gegner und Ball im Derby laufen. „Ein verdienter Sieg für Rhaunen”, betonte auch SVS-Coach Alexander Kunz. Tore: 0:1 (Axel Schulz 22.), 0:2 Andreas Töws (26.), 0:3 Axel Schulz (44.), 0:4 Viktor Dick (59.), 0:5 Eric Kohlgrüber (87.).

SV Göttschied – TV Grumbach 3:4 (1:3). „Der TV Grumbach hat verdient gewonnen“, teilte Marco Barletta, Trainer des SVG, mit. Die Gäste standen defensiv gut und nutzten ihre Konter eiskalt. Göttschied fand gegen die defensive Spielweise keine Lösung. Tore: 1:0 Mathias Düwel (5.), 1:1 Joshua Bondorf (8.), 1:2 Andreas Gottschalk (20.), 1:3 Kevin Cappel (25.), 2:3 Mathias Düwel (56.), 2:4 Andreas Gottschalk (69.), 3:4 Amay Choksi (79.).

SG Perlbachtal – SG Kirn/SC Kirn-Sulzbach II 7:1 (2:1). „In der ersten Halbzeit hatten wir das Geschehen nicht im Griff, und der Gegner hatte sogar mehr vom Spiel”, ärgerte sich Christian Lukas, Abteilungsleiter der Gastgeber. „Es wurde aber dennoch ein verdienter Sieg, der ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist”, ergänzte er. Außerdem lobte Lukas die Leistung des Schiedsrichters Bernd Deutschler. Tore: 0:1 Jannik Peitz (13.), 1:1 Felix Gehres (35.), 2:1 Marvin Reidenbach (38.), 3:1 Felix Gehres (55.), 4:1 Felix Gehres (72.), 5:1 Felix Gehres (74.), 6:1 Niklas Becker (89.), 7:1 Niklas Becker (90.).

FC Hennweiler – SpVgg Teufelsfels 3:3 (2:1). Die Partie bewegte sich auf keinem guten Niveau. Das Unentschieden war leistungsgerecht. „Ärgerlich für uns ist, dass wir nach unserem späten 3:2-Führungstor in der Nachspielzeit noch später durch einen Standard das 3:3 eingefangen haben“, sagte Hendrik Leyser, der Traiber des FCH. berichtete Hendrik Leyser, Trainer des FC. Tore: 1:0 Arne Göretz (11.), 1:1 Nazarii Shutylov (22.), 2:1 Moritz Maaß (40.), 2:2 Nazarii Shutylov (53.), 3:2 Hendrik Leyser (85.), 3:3 Nick Schneider (90.+4)