Es geht doch: Im dritten Anlauf feierte die neue Spielgemeinschaft Veitsrodt/Tiefenstein nach zwei Unentschieden nun den ersten Sieg in der B-Klasse Birkenfeld 1.

Der Fehlstart der SG Bergen/Berschweiler in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ist perfekt. Auch beim bisher ebenfalls punktlosen TV Grumbach unterlagen die Bergener, die somit alle drei Auftaktspiele verloren. Gegenpart ist der TuS Breitenthal, der bei der Spvgg Hochwald den dritten Sieg im dritten Spiel feierte und die Tabelle anführt.

Bollenbacher SV II – VfL Weierbach 1:2 (1:1).„Wir kamen richtig gut ins Spiel und gingen verdient in Führung“, freute sich Lars Mildenberger, der Trainer des BSV. Torschütze war Malik Demirci (32.). Nach einem individuellen Fehler der Gastgeber fiel kurz vor der Pause der Ausgleichstreffer durch Stefan Schlosser (41.). Nach der Pause traf Koray Yilmaz zum Siegtreffer für die Gäste (47.). Er verpasste aber mehrfach die Chance zur Vorentscheidung. „Der Sieg für die Weierbacher war verdient, aber ohne unsere individuellen Fehler vor den Toren hätten wir was Zählbares mitnehmen können“, ergänzte Mildenberger.

FSV BW Idar-Oberstein II – SG Veitsrodt/Tiefenstein 0:6 (0:4).„Es war ein deutlicher Sieg für die SG“, teilte Dominik Grill, Trainer des FSV, mit. Den Gastgebern fehlten einige Spieler, unter anderem Kevin Kaufmann und Grill selbst. Die Gäste nutzten dies eiskalt aus und pressten dauerhaft. „Besonders hart trifft uns aber die Verletzung unseres Kapitäns Markus Reidenbach, der in der 44. Minute mit Verdacht auf einen Bänderriss ausgewechselt werden musste“, berichtete Grill. Tore: 0:1 Hamze Hassan Mohamud (20.), 0:2 Marvin Ingebrand (23.), 0:3 Laurin Poli (29.), 0:4 Ingebrand (33.), 0:5 Darius Müller (66.), 0:6 Müller (84.).

TV Grumbach – SG Bergen/Berschweiler 6:2 (4:1). „Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft“, freute sich Benjamin Bohlander, Abteilungsleiter des TVG. „Die SG Bergen hatte nach der ersten Trinkpause eine gute Phase von 15 Minuten, aber danach war es ein klarer Sieg“, ergänzte Bohlander. Tore: 1:0 Andreas Gottschalk (7.), 2:0 Benjamin Bohlander (13.), 3:0 Bohlander (23.), 3:1 Kastriot Kelmendi (41.), 4:1 Gottschalk (45.), 4:2 Jan Weber (51.), 5:2 Kevin Cappel (72.), 6:2 Bohlander (79.).

Spvgg Teufelsfels – SV Stipshausen 3:3 (1:2). In der ersten Hälfte war der SVS besser. Durch ein Eigentor von Melvin Fuchs gingen die Gäste erstmals in Führung (14.), ehe Fuchs durch ein Freistoßtor ins richtige Gehäuse den Ausgleich erzielte (16.). Zum Ende der ersten Hälfte traf Nico Friedrich (39.), der auch nach Wiederanpfiff erfolgreich war und die Führung des SVS ausbaute (47.). Es folgte ein Doppelpack von Jan Diener (49., 60.) zum 3:3. Anschließend schafften es die Gäste nicht mehr, das Siegtor zu schießen. Kurz vor Abpfiff brach sich Marlon Wittenberg, der Torwart der Gäste, nach einer Parade die Hand. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber der Gegner hat seine Chancen genutzt und immer wieder gut umgeschaltet und gekontert“, berichtete Teufelsfels-Coach Diener.

SV Göttschied – FC Hennweiler 5:2 (3:1).„Wir waren zu Beginn besser und führten nicht unverdient, aber etwas glücklich 3:0“, berichtete Marco Barletta, der Trainer des SVG. Linus Stephan (10.) traf mit einem Handelfmeter, darauf folgten Treffer von Amay Choksi (33.) und Niklas Jahke (40.). „Kurz vor der Pause kassieren wir ein unglückliches Gegentor“, ärgerte sich Barletta. Der Hennweilerer Torschütze war Moritz Maaß (45.). Direkt nach der Pause verkürzte Ashot Nersesian (50.), und das Spiel drohte zu kippen. In der 80. Minute erhielt FCH-Torwart Jonas Fey die Rote Karte wegen einer Notbremse an Justus Cullmann. Daraufhin bauten Choksi (83.) und Fabian Tressel (88.) die Führung aus. „Es war kein unverdienter Sieg, der nach der Pause aber ein bisschen gewackelt hat“, ergänzte der Trainer der Gastgeber.

Spvgg Hochwald – TuS Breitenthal/Oberhosenbach 0:3 (0:1). Janis Rieth war der Mann des Tages bei den Breitenthalern. Er markierte sämtliche Treffer beim souveränen Dreier der Gäste. Rieth ließ die TuS-Fans in der 16., 51. und 81. Minute jubeln.