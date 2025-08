Der SV Göttschied ist der erste Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Die Mannschaft von Trainer Marco Barletta hat am ersten Spieltag einen durchaus überraschenden Kantersieg gelandet. Gegen die SG Bergen/Berschweiler gab es ein 6:0. Damit übertrafen die Göttschieder auch den Vizemeister der vergangenen Saison. Die SG Perlbachtal setzte sich in ihrem Derby beim TV Grumbach 6:1 durch.

Fehlgestartet ist dagegen die Spvgg Teufelsfels, die am Ende auf einem der Plätze eins bis drei landen möchte. Der TuS Breitenthal zeigte den Teufelsfelsern die Zähne und gewann 2:1. Spannend ging es auch in Weierbach zu, wo sich der VfL und die neue SG Veitsrodt/Tiefenstein mit einem gerechten 1:1 trennten.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – SV Stipshausen 0:3 (0:1). In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel auf der Finsterheck. Auf beiden Seiten gab es einen Pfostenschuss. „Das Tor zum 0:1 in der 16. Minute von Marco Gräf war ein strammer Schuss aus der zweiten Reihe”, berichtete Dominik Grill, Trainer des FSV. Direkt nach dem Wiederanpfiff gab es die erste Gelbe Karte Plus für Sebastian Jordan, die mit einer Zeitstrafe verbunden ist. In Überzahl schoss der SVS zwei weitere Treffer. Jan Freimeyer (53.) und Nico Friedrich (55.) waren erfolgreich. „Wir kamen dann nicht mehr richtig ins Spiel”, ärgerte sich Grill. In der 70. Minute gab es die zweite Gelbe Karte Plus für die Gastgeber gegen Alexander Meder. Stipshausen war weiter im Dauerangriff, netzte aber nicht mehr. „Unterm Strich war es kein schlechtes Spiel von uns, aber wir waren einfach nicht clever genug”, ergänzte der FSV-Trainer.

TV Grumbach – SG Perlbachtal 1:6 (1:4). Die Gäste zogen schnell durch Niklas Becker (4.), Felix Gehres (15.) und Tim Welschbach (21.) auf 3:0 davon. Nach 25 Minuten verkürzte Yannik Zimmermann, allerdings traf Marvin Reidenbach vor und nach der Pause (40. und 47.) zum 5:1 und entschied das Derby. Niklas Becker erhöhte noch zum hochverdienten Endstand”, sagte Marc Lauwe, zweiter Vorsitzender des TV. Auch Abteilungsleiter Benjamin Bohlander stimmte zu: „Perlbachtal war spielerisch und läuferisch die bessere Mannschaft.”

Spvgg Teufelsfels – TuS Breitenthal/Oberhosenbach 1:2 (1:2). „Die SpVgg hat das Spiel dominiert, jedoch ihre Chancen nicht verwandelt”, ärgerte sich Artur Wenzel, Abteilungsleiter der Gastgeber. Breitenthals Dimitri Varabei traf direkt in der Anfangsphase (9.), doch kurz danach glich Jan Diener aus (22.). Vor der Pause gingen die Gäste wieder in Führung durch Oleksandr Kriazhenko (38.). „Eduard Meisner, der Breitenthaler Trainer, hat seine Mannschaft gut eingestellt, und der TuS hat seine wenigen Chancen eiskalt genutzt”, ergänzte Wenzel.

SV Göttschied – SG Bergen/Berschweiler 6:0 (4:0). „Wir waren von Beginn a die bessere Mannschaft”, freute sich Marco Barletta, Trainer des SVG „Wir haben unsere Umschaltsituationen konsequent genutzt”, ergänzte er. Nach der Pause verschossen die Göttschieder aber zwei Elfmeter. „Wir haben so einen noch höheren Sieg verpasst, auch, weil wir zudem auch noch einige Chancen liegen lassen haben”, sagte Barletta. Tore: 1:0 Amay Choksi (4.), 2:0 Justus Cullmann (24.), 3:0 Justus Cullmann (29.), 4:0 Amay Choksi (37.), 5:0 Erick Adler (62.), 6:0 Justus Cullmann (90.)

VfL Weierbach – SG Veitsrodt/Tiefenstein I 1:1 (0:1). Direkt in der Anfangsphase gingen die Gäste durch einen Treffer von Marvin Ingebrand (8.) in Führung. In der 20. Minute erhielt SG-Akteur Laszlo Marx eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe, doch der VfL konnte die Überzahl nicht nutzen. „Zu Beginn der ersten Hälfte waren wir besser, zu Beginn der zweiten Hälfte der VfL”, berichtete Carsten Beicht, Trainer der neuen Spielgemeinschaft. Nach der Pause glich Alexander Lamberti folgerichtig aus (65.). „Es war bis zur letzten Aktion spannend, jeder hatte genügend Torchancen, um zu gewinnen, aber letztendlich war das Unentschieden gerecht”, ergänzte Beicht.