Die zweite Mannschaft des SC Birkenfeld wird auch in der nächsten Saison in der Fußball-B-Klasse antreten. Die Mannschaft von Coach Matthias Wiesen setzte sich im Spiel um den sicheren Klassenverbleib vor 250 Zuschauern in Hintertiefenbach 2:1 (1:1) gegen die zweite Mannschaft des Bollenbacher SV II durch.

Wer eine Partie voller fußballerischer Leckerbissen erwartet hatte, der war in Hintertiefenbach an der falschen Adresse. Beide Vereine wollten unbedingt den Sturz ihrer „Zweiten“ in die C-Klasse verhindern. Und so war Einsatz Trumpf. Den leisteten beide Teams wirklich bis zum Umfallen. Am Ende gewann tatsächlich die glücklichere Mannschaft – und das Siegtor war der Beweis.

H alber Pressschlag führt zum Tor

Das 2:1 für den SCB II entsprang nämlich weder einer schönen Kombination noch einer Einzelleistung. Es fiel nicht einmal nach einer Standardsituation. Der Treffer war reines Glück. 20 Meter vom Tor entfernt wollte ein BSV-Abwehrspieler per Befreiungsschlag klären und knallte die Kugel dabei dem fast gleichzeitig heranbrausenden und auch zum Schuss ausholenden Alex Wegele in die Beine. Dieser halbe Pressschlag wurde zum Bumerang für den BSV. Der Ball zischte flach über den Rasen aufs „Daaler“ Tor zu und dann rein in die linke Ecke. Keeper Patrick Gilcher hatte keine Abwehrchance – und der SC Birkenfeld II durfte feiern (71.).

Bis dahin hatte es eher so ausgesehen, als würde er Bollenbacher SV II den entscheidenden Treffer landen können. Das Team von Coach Lars Mildenberger war in der von einer Unzahl langer Schläge geprägten Begegnung öfter gefährlich. Es hatte auch kurz nach der Pause eine riesen Gelegenheit, um selbst 2:1 in Führung zu gehen. Marco Rozycki, Birkenfelds Rechtsverteidiger, attackierte nämlich BSV-Akteur Tim Späth im Strafraum fiel zu ungestüm und ungehobelt. Und auch wenn die Birkenfelder erstaunlicherweise heftig protestieren, so war die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Alex Röhrig (TSG Idar-Oberstein) vollkommen korrekt (51).

Michael Wolf hält Elfmeter von Torwartkollege Patrick Gilcher

Es kam zu Duell Torwart gegen Torwart, denn für den BSV II trat Patrick Gilcher an. Alles erwartete einen mächtigen Vollspannschuss, aber Gilcher schob den Ball aufs linke Eck. Das hatte SCB-Keeper Michael Wolf gerochen. Er tauchte ab, wischte den Ball gegen den Innenpfosten und gilt fortan als Elfmeterkiller. Fünf Minuten später lenkte er auch noch einen fiesen Freistoß von Malek Buatkala über die Latte. Mit seinen beiden Paraden legte Wolf die Basis für den späteren SCB-Siegtreffer.

Die beiden Tore zuvor waren innerhalb weniger Minuten gefallen. Matti Hobitz brachte den SCB nach einem Einwurf von Rozycki in Führung (11.), und Torben Retzler glich aus (17.).

Der letzte Rettungsanker für das BSV-Team ist nun die eigene erste Mannschaft. Nur, wenn diese die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga gegen den VfL Rüdesheim für sich entscheidet, ist eine Folge der Klassenverbleib des BSV II.

Bollenbacher SV II – SC Birkenfeld II 1:2 (1:1)

Bollenbacher SV II: Gilcher – Kannengießer – Hahn, Ziegel – Buatkala (70. Homsi), Gee (5. Retzler), Juchem, Paz Merchant, Michel – Wagner (40. Späth), El-Saleh (60. Demirci).

SC Birkenfeld II: Wolf – Rozycki, Nolde, Schwindt, Hergert – Kryeziu (46. Wegele), Platz (90.+3 Brunk), Schellenberg, Sovko (88. Vogel) – Hobitz, Jahn.

Schiedsrichter: Alex Röhrig (TSG Idar-Oberstein). Assistenten: Jan Setz (FC Bärenbach) und Sophie Amalie Poes (TuS Niederbrombach).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Hobitz (11.), 1:1 Retzler (17.), 1:2 Wegele (71.).

Beste Spieler: Kannengießer, Juchem, Retzler – Wolf, Schellenberg, Nolde.