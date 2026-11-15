FC Schmittweiler II nun Erster Gleich zwei Teams markieren 13 Treffer Florian Tuschner 15.11.2026, 21:33 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Lukas Münz war der Mann des Tages in der B-Klasse Bad Kreuznach 1. Sechs Treffer gelangen dem Stürmer des FSV Rehborn beim 13:2-Auswärtssieg seines Teams. Doch auch andernorts fielen viele Tore.

Das war der Spieltag der Kantersiege in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg (13:0) und der FSV Rehborn (13:2) siegten jeweils zweistellig, dem FC Schmittweiler-Callbach II (8:0) fehlten dazu nur zwei Tore. Die Schmittweilerer haben sich in Form geschossen für das große Spitzenspiel am nächsten Sonntag gegen Herbstmeister TuS Roxheim, der zum Rückrundenauftakt spielfrei war und deshalb kampflos die ...







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